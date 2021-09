Más de un centenar de jóvenes participan en el I Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y Empresa, cuyo acto de bienvenida acogió hoy el Aula Romeros del Hospital del Rey de la Universidad de Burgos (UBU). En este congreso tendrá lugar la fundación de la Red Española y Latinoamericana de Estudiantes de Economía y Empresa (RELAEE), integrada por asociaciones representantes de estudiantes de seis nacionalidades diferentes. En palabras de Rubén Monar, su coordinador general, esta red ha sido “fundada para crear una oferta académica de estudiantes para estudiantes, accesible y gratuita”.

Todo el acto de inauguración giró en torno a un mismo mensaje: “Los jóvenes no somos el futuro, los jóvenes somos el ahora”. Así lo señaló el representante de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía (FENADECO), Osmary Julliet James, durante su discurso sobre la representación estudiantil en Colombia.

El coordinador general de la RELAEE y presidente del Consejo de Alumnos de la UBU, Rubén Monar, destacó lo difícil que ha sido organizar este congreso en época de pandemia, con tan poco tiempo y sin precedentes. Además, ha querido transmitir un mensaje de esperanza. “Es recurrente escuchar que la juventud de hoy no tiene ganas de trabajar, que es conformista, que no se implica en los problemas e incluso que carece de valores. Pero desde aquí queremos demostrar que no es cierto, y además de la forma en la que se transmiten las cosas, que es haciéndolas y no diciéndolas”, aseguró Monar.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, incidió en la importancia de los cambios económicos, tecnológicos y sociales. La recuperación económica tras la pandemia requiere cambios estructurales, a juicio del consejero: “Cambios para ser más competitivos a nivel global, y se seguirá basando en exportaciones e importaciones y para ser una región de éxito tenemos que ser competitivos lo que pasa por la innovación, la modernización y el cambio, del que debemos ser protagonistas y partícipes”, expuso.

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, definió la RELAEE como “una nueva red de jóvenes economistas, que son el futuro de nuestra sociedad”. Pérez Mateos insistió en la necesidad de la economía de mirar a las universidades, para lo cual es necesario incrementar la financiación del sistema universitario.

A juicio del rector, este congreso cumple dos objetivos: por un lado, fomentar la participación de los estudiantes en actividades complementarias a su formación; por otro, la internacionalización, puesto que el evento pretende ser puente bidireccional entre los dos continentes. El rector recordó que la UBU, junto con la UNED, es pionera en la enseñanza virtual.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, el presidente del Instituto Superior de Investigación Empresarial, Álvaro Galán, recordó la errónea predicción del economista Keynes, quien sostuvo que la revolución industrial y económica permitiría que, dentro de cien años, tres horas de trabajo fueran suficientes. Por otro lado, subrayó que este congreso permitirá reflexionar sobre las amenazas venideras, pero también sobre las oportunidades.

En este congreso participarán más de un centenar de inscritos en modalidad presencial y 20 ponentes, procedentes de México, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay y España, además de todos los que sigan las ponencias online. El evento se desarrollará en modalidad semipresencial en La Milanera entre el 6 y el 8 de septiembre.