Más de 100 equipos participarán en la VI edición del desafío educativo ASTI Robotics Challenge. Tras el cierre de inscripciones el pasado día 10 de enero, y una vez revisadas todas las candidaturas, finalmente el desafío educativo ASTI Robotics Challenge, promovido por la Fundación ASTI, contará en su VI edición con 103 equipos y más de 360 personas participantes.

Por comunidades, Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía y por primera vez el Principado de Asturias, estarán representadas en el programa de robótica educativa a través de 26 centros educativos distintos.

Atendiendo a las categorías, se mantiene la tendencia de ediciones pasadas, y el grueso de participación lo encontramos en la primera categoría (Estudiantes de 3º y 4º E.S.O., Bachillerato y FP Ciclo Medio) con 94 equipos, frente a los 9 grupos participantes en segunda categoría (Estudiantes de universidad, FP Grado Superior y Makers).

El dato positivo lo encontramos al analizar el porcentaje de participación por género, puesto que la participación de mujeres aumenta ligeramente frente al año pasado, alcanzando en esta edición el 24% de representación. Una cifra que, aunque aún dista mucho de la participación de sus compañeros masculinos, invita al optimismo al mismo tiempo que hace necesario y justifica la necesidad de programas de inspiración y educación para las más jóvenes, como es el caso de STEM Talent Girl.

Actualmente, tras el envío de las Fases 1 (Presentación del equipo) y 2 (Presentación del proyecto), los 103 equipos participantes se enfrentarán entre los próximos días 3 y 19 de marzo, a las semifinales virtuales, donde tendrán que superar 3 pruebas para poder llegar a la gran final que este año se celebrará el próximo sábado, 7 de mayo en el Museo de la Evolución Humana de Burgos.

Adoptando como enfoque metodológico el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y la cultura maker (Do It Yourself), los participantes, desde septiembre a mayo, trabajan en el diseño y construcción de un robot móvil, en la comunicación de sus proyectos y preparando la superación de los retos propuestos para el torneo final.

El Desafío ASTI Robotics Challenge permite trabajar en entornos educativos las competencias de las áreas de tecnología, programación y robótica, así como a desarrollar habilidades como la gestión de proyectos, el emprendimiento, la innovación y la creatividad.

Entre las novedades de esta edición, cabe destacar la inclusión de una nueva prueba patrocinada por su nuevo partner ABB, modificaciones en las bases de participación y puntuación de las pruebas, atendiendo a las encuestas de satisfacción realizadas por los equipos, y el mantenimiento de la semifinal virtual, que de igual manera se ha decidido volver a realizar respondiendo así a la de los equipos.