Marañón evita entrar en “polémicas estériles” sobre el Fin de Semana Cidiano y afirma que seguirán apoyándolo

El alcalde en funciones de Burgos y presidente de Promueve, Vicente Marañón, evitó hoy entrar en “polémicas estériles” sobre el Fin de Semana Cidiano y aseguró que desde el Ayuntamiento seguirán apoyando este evento, sin entrar a responder a las acusaciones de los hosteleros de la ciudad, que valoran presentar una demanda por calumnias, tras sus palabras del pasado lunes, cuando aseguró que la Federación de Hostelería de Burgos pedía un ocho por ciento del importe del patrocinio.

“Estamos para trabajar por la ciudad y que las cosas buenas sucedan. El Fin de Semana Cidiano es una cosa buena para Burgos y vamos a seguir apoyándola y no perder el tiempo con polémicas que no benefician a nadie”, aseguró a preguntas de los medios sobre su opinión acerca de las críticas de la Federación de Hosteleros de Burgos por sus palabras. "No sé cual es la polémica en este caso, si piden un 8 por ciento no hay polémica", dijo.

“No pedimos que contratasen a nadie en concreto porque íbamos a patrocinar a la Federación, fueron ellos los que nos dijeron que no había conocimiento para organizar el Fin de Semana Cidiano aparte de los profesionales que habían venido celebrándolo todos los años. Desde el primer momento nos reconocieron que la Federación no tenía medios para celebrarlo e iban a contar con los profesionales que lo habían realizado, cuya empresa había sucumbido como consecuencia de la crisis”, explicó el presidente de Promueve Burgos.

Vox pide la desautorización del presidente de Promueve

Por su parte, el concejal de Vox Burgos, Ángel Martín Rivas exigió hoy al alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, que desautorice a Vicente Marañón tras la polémica por el Fin de Semana Cidiano. Asimismo advirtió que de seguir adelante con esta fórmula, no descartan acudir a la fiscalía.

“Marañón debe dar explicaciones sobre el interés personal que le mueve para imponer que este evento sea organizado adjudicándolo a dedo y de modo irregular a la recién creada ‘Somos Eventos’”, dijo, recordando que el responsable último de los “desatinos” en la gestión de Promueve es De la Rosa.

“Burgos y su futuro no puede estar a merced de los caprichos de un vicealcalde que solo busca lucimiento personal. Si el equipo de Gobierno insiste en seguir este rumbo estaremos abocados a convertirnos en una ciudad irrelevante en el panorama turístico e industrial nacional”, concluyó.