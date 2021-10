Cs mantiene el compromiso con estudiar la reversión del HUBU tras finalizar el litigio para saber qué cuesta

El procurador de Ciudadanos por Burgos, José Ignacio Delgado, ha ratificado este miércoles que los liberales mantienen su compromiso de iniciar el estudio para la reversión de la concesión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), como consta en el punto 44 del Acuerdo de Gobernabilidad firmado en 2019 con el PP y que, según ha asegurado el 'popular' Alejandro Vázquez, estará cumplido al finalizar la legislatura.

"Vamos a cumplir lo prometido", ha aseverado Delgado que ha explicado que primero tiene que concluir el proceso litigioso con la empresa concesionaria para iniciar después el estudio, afirmación que ha sido ratificada por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, también de Ciudadanos, para insistir en que hay que esperar a la resolución judicial para valorar lo que cuesta y saber a qué está comprometida por contrato la concesionaria.

"Si no, malamente podremos saber el precio", ha añadido Igea en su reflexión que ha replicado el procurador socialista proponente, Jesús Puente. "¿Me está diciendo que no saben a qué están comprometidos, de verdad? ¿No saben ustedes lo que han firmado los del PP? Pero ¿en manos de quién estamos? ¿Hasta dónde nos va a llevar esto?", se ha preguntado el socialista para quien la afirmación del vicepresidente y portavoz de la Junta "resume claramente" la capacidad de Ciudadanos en esta materia.

Igea ha tomado la palabra al finalizar el debate de una PNL del Grupo Socialista que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos, UPL y VOX y la procuradora no adscrita y la abstención de Por Ávila, con la anécdota de que una procuradora del PP ha votado en afirmativo, lo que ha decantado la votación a favor de la iniciativa socialista con 40 síes, 38 noes y la abstención del abulense --el resultado sin ese error habría sido de 39 síes y 39 noes, más la abstención--.

De este modo, las Cortes han dado el visto bueno mayoritario a instar a la Junta a iniciar "de manera inmediata" los trámites pertinentes destinados a alcanzar la reversión plena de la concesión del HUBU en los términos más beneficiosos para la Comunidad Autónoma "de forma que la misma se produzca en el plazo más breve posible".

Jesús Puente ha advertido a PP y a Ciudadanos de que si dejan pasar el tiempo hasta 2036, cuando concluye la concesión del HUBU, la Junta heredará un hospital "en ruina" y con una tecnología obsoleta mientras se mantienen "comprometidas" y "lastradas" las inversiones sanitarias en el resto de la Comunidad, como han afirmado también las intervinientes de Podemos, Laura Domínguez, y de VOX, Fátima Pinacho, que han apoyado la PNL del PSOE.

Puente ha rechazado una enmienda de Ciudadanos por considerar que es una mera réplica del artículo 44 del acuerdo de gobernabilidad que no han conseguido llevar a cabo. "Estamos aquí para ayudarles a dar el empujón", ha explicado a los liberales a los que ha advertido de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya está "azuzando" a los suyos por lo que ha augurado que les queda "poco recorrido político" y ha pedido que cambien al menos una cosa, el HUBU, para no irse con las manos vacías y dejando a los castellanos y leoneses "endeudados".

"Nos iremos con mucho trabajo y volveremos y estaremos. Otros se han ido con los bolsos llenos en otras comunidades autónomas", ha respondido Delgado que ha parafraseado a Marco Aurelio para afirmar sobre la revisión del HUBU en este momento: "No lo hagas si no conviene" e insistir en pedir certeza jurídica y sensatez. "Si la construcción del HUBU fue un negocio. No podemos consentir que su reversión sea otro", ha añadido.

Tanto Alejandro Vázquez como Francisco Igea han recordado a Puente que en el caso del hospital de Alzira, en Valencia, pasó a ser público porque finalizó el periodo del contrato a lo que el socialista ha contestado que no es cierto y, además, era "muchísimo más complicado" que en el HUBU. "El modelo de Alzira se ha revertido, el hospital de Torrevieja vuelve a ser público y queda otro que también se va a sustituir", ha reivindicado a modo de ejemplo.

En el caso de Fátima Pinacho ha afeado el "nuevo compromiso incumplido" de PP y Ciudadanos y Domínguez ha augurado un "no parar de vaciamiento de recursos públicos hasta 2036".