El vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de Burgos, Juan Manuel Manso, justifica su dimisión en un “desacuerdo muy importante” con el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, así como la “toma de decisiones con excesivo personalismo en cuestiones universitarias”, añadió.

El profesor de la universidad burgalesa, segundo vicerrector que ha presentado su dimisión en menos de una semana, ha reconocido una “discrepancia” con un gran número de decisiones, afirmando que estas fueron tomadas de “forma unilateral y exclusiva por el rector, sin consultarlas ni acordarlas en el seno del equipo de Gobierno”. En general, ha mostrado su discrepancia por "la forma de gobernar la UBU y la propia fundación general de la Universidad".

Manso ha defendido que Burgos “se merece mucho mejor trato en materias como financiación, titulaciones, profesorado, etc”, por lo que cree que “hay que mantener otro tipo de relación con Valladolid, y más cuando se produce un cambio de gobierno regional”, dijo.

En este sentido, ha lamentado que “se han aceptado sin rechistar y con sumisión imposiciones realizadas por Valladolid”, lamentando que tras la salida de la crisis económica española, en la UBU “no se ha aprovechado ese tirón”, puesto que “no ha habido política universitaria ni dirección de ningún tipo por parte del rector”.

Manso continuará dando clase y representando a sus compañeros en el claustro. Asimismo, tras ser preguntado acerca de si su dimisión está relacionada de alguna manera con la de José Luis Peña, el vicerrector negó este hecho, afirmando que había sido una decisión suya personal. Además, ha dicho que no descarta presentarse a las elecciones para rector de la Universidad de Burgos, aunque destacó que “no es su intención en este momento”. Manso indicó además llevaba pensando esta decisión desde hace muchos meses, aunque si no lo hizo antes fue porque sus compañeros “le pidieron que no se fuera”.