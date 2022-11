10 mandamientos del periodismo jacobeo: El Camino es singular y no es gallego

El Camino de Santiago es singular y no es gallego. Para el plural están las rutas jacobeas y Galicia es solo el último paso del Camino. Son dos de los diez mandamientos del periodismo jacobeo recogidos en el Decálogo de estilo periodístico creado para escribir sobre el Camino.



Tampoco es lo mismo año santo compostelano que año xacobeo ni la bula del papa Alejandro III dio el pistoletazo de salida, en el siglo XII, a los años compostelanos, que no empezaron a celebrarse con regularidad hasta principios del siglo XV.



Son incorrecciones que quiere evitar la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago, formada por las Asociaciones de la Prensa de Aragón, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y Santiago de Compostela.



Para lograrlo, ha elaborado un Decálogo de Estilo periodístico que se ha presentado este jueves en la Diputación de Palencia y que ha contado con la participación del presidente de la Liga de periodistas del Camino del Santiago, Patxi Pérez; el ideólogo del Decálogo, José Manuel Rodríguez, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Miguel Ángel Pérez, así como miembros de varias asociaciones de la Liga y alcaldes de municipios por donde pasa el Camino Francés.



"El decálogo pretende favorecer la precisión lingüística y documental cuando los profesionales del periodismo escriban sobre la ruta y el mundo jacobeo", ha explicado su ideólogo que lleva tiempo dándole vueltas a la manera de darle forma.



No pretende ser "un mini-manual de buenas prácticas", pero sí una guía que "sea útil y práctica" y ayude a trasladar las informaciones con propiedad y rigor, debido a la complejidad histórica, territorial y terminológica del Camino, y al éxito internacional de una ruta que cada vez está más presente en los medios de comunicación.

Este interés choca con frecuencia con la complejidad del Camino y de la cultura jacobea en su conjunto y la información al respecto debería ser lo más precisa posible para referirse a "un hecho histórico, antropológico y económico-cultural único en Europa y el mundo, que merecería ser preservado con las menores adulteraciones posibles".



"El Camino es un bien absolutamente singular, un bien patrimonial excepcional y si podemos escribir con mas precisión cuando hablemos de él, pues será en beneficio de todos", ha continuado Manuel Rodríguez, quien ha reseñado que los medios de comunicación son claves para lograrlo.



"El descubrimiento del supuesto sepulcro de Santiago no tiene fecha", reza el primer mandamiento de este decálogo (basado en documentación contrastada y abierto a discrepancias y sugerencias), porque las investigaciones actuales sitúan este hecho entre los años 819 y 834 y no en el año 813 como señalan todavía muchas informaciones.



El Camino de Santiago es la denominación histórica de las vías que seguían los peregrinos desde cualquier parte de Europa hasta Santiago y hay que mencionarlo en singular mientras que la ruta jacobea es un simple recurso expresivo y se puede utilizar en plural.



El Camino de Santiago no comienza en Roncesvalles ni en ningún sitio, tiene una dimensión europea, solo sus rutas tienen inicios concretos. El Camino de Santiago no es gallego, Galicia solo es el último territorio por el que transita. Tampoco es una ruta de senderismo, ni funciona en clave turística, continúa el decálogo.



Además hay que saber que los datos de peregrinos publicados no son correctos. El número total se desconoce y la Oficina del Peregrino de Santiago solo recoge a los peregrinos que solicitan la Compostela, no a los que no la piden o a los que hacen rutas jacobeas reconocidas sin llegar a Santiago. Por eso lo correcto es hablar del número de peregrinos que recogieron la Compostela en lugar de poner número a todos los que hicieron el Camino.



El decálogo se distribuirá a través de las asociaciones de periodistas y con el tiempo se convertirá en "libro de estilo" para consulta en las redacciones de los medios de comunicación.



Por otra parte, el presidente de la Liga, Patxi Pérez, ha informado acerca del premio Aymeric Picaud, que será entregado el próximo año en París con motivo de su décima edición.



Este galardón, que concede anualmente la Liga de Periodistas del Camino de Santiago, nació en 2014 para premiar la divulgación sobre la ruta jacobea y entrega una edición de lujo de un facsímil del Códex Calixtinus a los galardonados. En anteriores ediciones han recibido el mismo el portal web Gronze, la editorial francesa ‘Le Vieux Crayon’, la escritora surcoreana Kim Nam Hee o el catedrático italiano Paolo G. Caucci Von Saucken, entre otros.



En 2023, el acto de entrega del galardón se trasladará hasta la capital francesa con motivo de su décimo aniversario, al que se sumará la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, con quien la Liga firmará un convenio de colaboración, según ha apuntado su presidente, Miguel Ángel Pérez.



Por último, Miguel Ángel Barón ha presentado ‘Ocamino’, un juego de la oca del que es coautor, basado en el mapa que los Templarios crearon para realizar el Camino de Santiago.



A través de 63 casillas, se ha tratado de reflejar los monumentos de las localidades por las que pasa la ruta jacobea, como la iglesia de San Martín de Tours, en Frómista, o la capilla de Santiago de la iglesia de Santa María la Blanca, de Villalcázar de Sirga.



El objetivo de ‘Ocamino’ es además de recuperar la esencia del marcado de la ruta que dio origen al juego de la oca, organizar un campeonato en el que los mejores equipos provinciales compitan en una final nacional del Camino de Santiago Francés, para así divulgar el mismo entre los jóvenes.