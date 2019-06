Mañana miércoles, último día para pagar recibos del IBI no domiciliados

No habrá prórroga para recibos de IBI no domiciliados. Así lo ha dicho la portavoz del Equipo de Gobierno del ayuntamiento de Burgos, Nuria Barrio, quien ha recordado que el no abonar el pago mañana, miércoles 26 de junio, último día de plazo para hacerlo, acarrerá al contribuyente una penalización de una recarga del 5%.

Esta situación preocupa a un equipo de Gobierno que ya ha descartado prorrogar el plazo de pago por las complicaciones que esto supone. Son 24.000 burgaleses los que no tienen domiciliado los recibos y mañana finaliza el plazo. El problema, apunta Barrio, es que se está comunicando esta situación por correo electrónico pero muchos de esos 24.000 no tienen.

Barrio, quien ha recordado que esta situación viene de la "mala gestión" del anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular, ha lamentado que no se "hubiera informado mediante una notificación escrita a los contribuyentes el año pasado de que era el último en el que el ayuntamiento comunicaría por carta el pago del recibo del IBI". De ser así, ha dicho, "lo que está pasando ahora se podría haber evitado".