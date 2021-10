Mañana martes comienza en Burgos la campaña de vacunación frente a la gripe y el neumococo

El delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz Alonso, acompañado de la gerente de Atención Primaria, Mónica Chicote de Miguel, y la directora de Enfermería, Itziar Martínez Orúe, ha presentado esta mañana la campaña de vacunación frente a la gripe y el neumococo de este año, que comenzará mañana, martes 26 de octubre, para todas las personas de las residencias de personas mayores, ya que este colectivo recibió durante la última quincena de septiembre y la primera de octubre el tercer pinchazo frente al coronavirus.

Completada la administración de la vacuna a estos usuarios, esta acción preventiva de salud pública proseguirá entre la población nacida antes de 1951 (inclusive), de manera que las personas de 70 años y mayores podrán acceder conjuntamente a la dosis antigripal y a la tercera frente a la COVID-19, siempre y cuando hayan pasado seis meses desde la segunda inyección. La campaña de vacunación de este grupo comenzará, previsiblemente, la primera semana de noviembre, aunque dependerá del suministro de sueros.

La coincidencia de ambas vacunas supone un gran esfuerzo organizativo y logístico (las vacunas frente a la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, de uso mayoritario en España, han de conservarse a -70º y se distribuyen en viales multidosis que precisan ser descongelados previamente a su administración). En el caso de Burgos, durante el programa se administrarán 100.890 vacunas frente a la gripe.

La campaña en Burgos

Una vez terminada la inmunización de las personas residentes en centros de mayores, Sanidad procederá a la vacunación de personas nacidas hasta 1951. La población de este grupo etario recibirá el suero correspondiente en función de su ubicación; en el ámbito rural en su centro de salud o consultorio y en el ámbito urbano en el Coliseum y puntos de vacunación establecidos a efecto. Sin embargo, la población de seis meses a 13 años solo se les vacunará de la gripe si presenta algún factor de riesgo, sin embargo la citación será a través del Centro de Salud.

Inmunización en la capital

Los pacientes que residan en Burgos podrán citarse para la vacunación de la gripe a través de la autocita, que se puede solicitar por diferentes canales: atención presencial o telefónica en su centro de salud, a través del portal web de Salud de Castilla y León y mediante la aplicación de descarga gratuita para iOS y Android Sacyl Conecta. Esta población se vacunará en tres centros de salud establecidos para la ciudad de Burgos, que aglutinarán al total de consultorios:

- En el centro de salud Las Huelgas se vacunarán los pacientes pertenecientes a ese centro y, además, los pertenecientes a los consultorios de Los Cubos, San Agustín, Burgos Rural Norte y Burgos Rural Sur.

- En el centro de salud José Luis Santamaría podrán vacunarse contra la gripe y el coronavirus las personas del propio centro, así como los pacientes del de Gamonal, Las Torres o García Lorca.

- El último centro de salud que acogerá la vacunación en Burgos es el Cristóbal Acosta y López Saiz. En él se inoculará a pacientes de estos centros, así como también a las personas pertenecientes a Los Comuneros y Santa Clara.

La vacunación en las zonas rurales

La campaña de la gripe se realizará en estas áreas como en años anteriores; es decir, en los centros de salud y consultorios locales. Sin embargo, será necesario solicitar cita previa antes de acudir a vacunarse. En principio, se ofertará simultáneamente la tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus solo a la población mayor de 70 años.

Para las personas mutualistas

Con respecto a la vacuna de la gripe, a los mutualistas que residan en la capital burgalesa les vacunará su mutualidad. Por otro lado, los habitantes de zonas rurales que sean mutualistas recibirán la vacuna en el centro de salud (Convenio Rural).

En el caso de la tercera dosis del suero contra el coronavirus que sean mutualistas, los residentes en Burgos serán convocados por llamamiento masivo en el punto de vacunación de la capital, el Coliseum Burgos. Asimismo, a los mutualistas residentes en áreas rurales se les vacunará en el centro de salud correspondiente por domicilio.

Institucionalizados

En el caso de centros de atención a personas mayores y de discapacitados, serán los profesionales de Atención Primaria de Burgos en el ámbito rural y los equipos de vacunación contratados al efecto en el ámbito urbano, con el personal de esas instituciones, los que procedan a la vacunación. Asimismo, los pacientes hospitalizados podrán recibir durante su estancia en el hospital la vacuna frente a la gripe, en función de su situación clínica. Todos los institucionalizados que no tengan ninguna dosis de Prevenar 13 deben ser vacunados. El periodo para poner la 23 valente es de doce meses.

Respecto a los pacientes inmunodeprimidos, ya se ha completado la vacunación contra la COVID-19 y la de la gripe se realizará como se venía haciendo hasta ahora.

Finalmente, la población menor de 70 años se vacunará de la gripe en su centro de salud igual que en años anteriores y por las mismas vías, añadiendo el formato de autocita.

‘Una vacuna más, una gripe menos’

La Consejería de Sanidad de la Junta mantiene este año como lema de la campaña ‘Una vacuna más, una gripe menos’, con la intención de reforzar el mensaje y el convencimiento social de que la vacunación antigripal no sólo es una vía de protección individual sino que se confirma año tras año como elemento fundamental para el cuidado de la salud colectiva.

La vacunación frente a la gripe es voluntaria y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado por ser mayores de 60 años, por su pertenencia a grupos de riesgo sanitario o social y formar parte de otros grupos de interés para Castilla y León; y también a las gestantes, en cualquier momento del embarazo y a mujeres hasta seis meses tras el parto, si no se han vacunado durante el embarazo.

Los grupos de riesgo sanitario que tienen recomendada la vacuna antigripal son las personas de 60 años y más; adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, etc.-; personas con discapacidad y/o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; pacientes crónicos de cualquier edad institucionalizados; niños y adolescentes, de entre seis meses y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y niños entre los seis meses y los dos años de edad, con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas.