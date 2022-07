Los recuerdos en blanco y negro del Burgos del siglo XX

Cerca de 80.000 fotografías en blanco y negro recogen la realidad del Burgos del siglo XX, vista a través de las lentes de Federico ‘Fede’ Vélez (padre) y su hijo, con el que compartía nombre y afición. El Archivo Municipal de Burgos recibió el pasado mes de mayo la segunda parte del fondo fotográfico ‘Fede Vélez’, con el que completa esta colección que adquirió el Ayuntamiento de la ciudad.

Una empresa externa será la encargada de digitalizar todas las imágenes, para que los burgaleses puedan acudir al Palacio de Castilfalé, sede del Archivo, a visionarlas cuando quieran. Las imágenes reflejan diferentes aspectos de la ciudad y provincia de Burgos, como sus vecinos, la actividad comercial e industrial de aquellos años, acontecimientos cívicos y religiosos, o la evolución urbana de sus calles, polígonos y edificios, así como interiores y exteriores de sus iglesias y monumentos más emblemáticos. En aquella época la fotografía estaba en manos de unos pocos profesionales, y es ahí donde reside el valor de estas imágenes.

El 30 de diciembre de 2020, el Archivo dio la bienvenida a la primera parte de esta colección, formada por más 18.000 imágenes, la mayor parte correspondientes a ‘Fede’ Vélez (padre) ya que retratan Burgos desde los años 30 hasta 1965. Según explica la directora del Archivo Municipal, Yolanda Rodríguez, las primeras imágenes que recibió el Archivo de esta colección, hace ya dos años, reflejan la realidad comercial y social de Burgos desde la época de la Guerra Civil.

La segunda parte del fondo, se compone de un total de 2.914 rollos de paso ancho, de diferentes tamaños, según las épocas y debido al uso de diferentes cámaras fotográficas. Están depositadas en 13 cajas, y corresponden en su mayor parte a la actividad profesional de Federico Vélez (hijo). Las fotos se sitúan entre los años 1962 y 2007, siendo más numerosas las correspondientes a los años 60 y 70. Se calcula que esta segunda parte cuenta con unas 29.000 imágenes. “Hay un tiempo en el que trabajan conjuntamente, por eso ni él mismo diferenciaría cuando hace cada uno la foto”, señala Rodríguez.

Esta primera parte se encuentra ya digitalizada. Para ello, se contrató a una empresa externa, que en cuatro o cinco meses llevó a cabo este proceso. Se hará lo mismo con esta segunda parte, tal y como indicó la directora del Archivo. “Ahora el proceso es abrir expediente para encargar la digitalización a una empresa externa”, apunta.

La catalogación de las imágenes es uno de los pasos más importantes tras su digitalización. Todavía trabajan en ello con la primera parte, y por esa razón animan a la sociedad burgalesa a acudir al Archivo para visualizar esas fotografías y tal vez, identificar a algún familiar que viviese en Burgos en aquellas épocas. “Nuestra ideas es ponerlas a disposición de la gente, para que vengan y puedan reconocer a las personas que aparecen en ellas y ponerles nombre”, afirma la directora del Archivo.

“Pienso que esta es una forma de perpetuar la memoria de la gente. Está bien que quede el nombre de la gente que estaba ahí”, añade.

Esta colección de imágenes vendidas al Archivo, no incluye las fotografías que ambos realizaron como labor periodística para Diario de Burgos, dado que estas fueron adquiridas previamente por el periódico, y forman parte de su colección. Fue el propio ‘Fede’ Vélez (hijo) el que ofreció al Ayuntamiento adquirir este fondo, con el objetivo de que esta colección no “desapareciese” y pudiese verse. “He asegurado que ese fondo no esté perdido. Está ahí, en sus cajas originales y cualquier día se abrirá la caja de Pandora. He conseguido que el nombre de mi padre y el mío quede perpetuado y se puedan utilizar nuestras fotos para muchas cosas”, afirma Federico Vélez (hijo)

El fotógrafo burgalés guardaba todos los negativos con mucho mimo, y su gran estado de conservación así lo demuestra. Por ello, desde el Archivo aseguran que por el momento lo mantendrán en las cajas donde estaban, ya que gracias a ellas se han conservado bien, y como su objetivo es digitalizarlo, estos negativos y fotografías no se manipularán mucho.

“Este fondo viene a aportar el tramo de décadas que no teníamos en el Archivo. Lo importante de la colección del Archivo es que tiene todas las épocas retratadas. Tenemos retratados a muchos burgaleses desde el siglo XIX”, afirma Rodríguez.

Por su parte, ‘Fede’ Vélez destaca lo importante que es para él conservar esta colección, y que las nuevas generaciones puedan ver Burgos tal y como era antes. “Yo lo vi con mis ojos, y ahora lo ven con otros ojos. Estoy contento de lo que he hecho y estoy satisfecho”, concluyó.