Los dos brotes de COVID-19 en la ciudad de Burgos tienen su origen en Aragón

Los dos brotes de COVID-19, declarados en la ciudad de Burgos, tienen su origen en Aragón, una de las comunidades más afectadas en este momento por el virus. La celebración del cumpleaños de un joven y un temporero que acudió a las comarcas con mayor incidencia y regresó a su domicilio provocaron los dos focos que suma un total de 16 contagios, según precisó hoy el alcalde de la capital burgalesa, Daniel de la Rosa.

En una comparecencia telemática, el regidor burgalés expresó su preocupación por el incremento de la incidencia del coronavirus en la ciudad, como le trasladó ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, con quien mantuvo una conversación telefónica, en la que le comunicó que se habían declarado hasta 16 positivos, si bien la Junta hoy informó de 18 casos.

De la Rosa precisó que no puede hablarse de brotes incontrolados, puesto que los contagiados están identificados y cumpliendo cuarentena en sus casas. No obstante, insistió en que hace unos días no había ningún caso en la capital burgalesa, pero recalcó que dos casos importados, uno de un joven de Zaragoza y otro de un jornalero que acudió a trabajar en Aragón, son el origen de los dos brotes.

“No hay ningún riesgo de que se pueda propagar”, precisó el alcalde de Burgos en relación a estos dos focos, puesto que destacó los servicios sanitarios y los rastreadores han podido identificar el rastro del virus. Si bien, señaló que Verónica Casado le pidió que insistiera en su llamamiento a la población para que extremara la precaución y evitara viajar a las zonas más afectadas de Aragón y Cataluña.

Por ello, el alcalde de Burgos compareció a primera hora de la tarde para recomendar a todos los burgaleses que no tengan la necesidad “imperiosa” de desplazarse a estos puntos del país que no salgan de la ciudad. Además, señaló que esta indicación se hace extensiva a cualquier otro lugar donde se produzca un brote incontrolado.

Daniel de la Rosa avanzó que la consejera de Sanidad le comentó que la entrada de casos en Castilla y León se está produciendo por Burgos y Soria, a través de Aragón y Cataluña. Por ello, insistió en que la población debe abstenerse de viajar al área metropolitana de Barcelona, así como a la capital aragonesa y las comarcas cercanas por la incidencia del coronavirus en estas zonas.

También aprovechó para recordar a los jóvenes la necesidad de que no descuiden el uso de la mascarilla que cumplan con las recomendaciones de higiene y distancia social, con el fin de evitar aglomeraciones. Además, avanzó que ya este fin de semana operativos de la Policía Local patrullaron de uniforme y paisano en dos puntos donde se producen reuniones de jóvenes por ser zonas de ocio nocturno como Huerto del Rey y Bernardillas.

Desde este viernes, el alcalde de Burgos señaló que se han interpuesto diez denuncias por no llevar mascarillas, la mayor parte en estas zonas, con multas de 100 euros. Además, en relación a las reuniones familiares, De la Rosa incidió en que se debe reforzar la disciplina de manera responsable y solidaria para evitar los contagios.

Todo ello, advirtió el regidor burgalés, busca evitar que la Junta tenga que ser más restrictiva en relación al ocio nocturno, las terrazas, los locales y los espacios abiertos. También podría tomar medidas en relación a la movilidad de algunas provincias con otras comunidades.