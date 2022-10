Los 115 años de pasión literaria que siguen patentes en el Paseo del Espolón

La librería del Espolón, en el emblemático Paseo del Espolón de la capital burgalesa, ha celebrado este sábado su 115 aniversario y goza de buena salud, a pesar de que el tiempo no ha pasado por ella.



Su titular, Pilar Canales, recuerda en una entrevista con la Agencia EFE que, aunque el establecimiento fue abierto en 1907 por Jacinto Ontañón en 1907, pasó a su familia en 1935, concretamente cuando la adquirió su abuelo.



Son ya tres generaciones y hay una cuarta ya lista para hacerse cargo de una librería que en todo este tiempo se ha mantenido en el mismo lugar, con la misma fachada y la misma estructura interior.



Es, precisamente, frente a la fachada, donde la titular del establecimiento ha querido celebrar su aniversario porque “habrá librerías más antiguas, pero no tantas que se hayan mantenido tal cual en todo este tiempo”.

BUR01. BURGOS, 22/10/22. La librería del Espolón, en el emblemático Paseo del Espolón de la capital burgalesa, celebra este sábado su 115 aniversario y goza de buena salud, a pesar de que el tiempo no ha pasado por ella. Son ya tres generaciones y hay una cuarta ya lista para hacerse cargo de una librería que en todo este tiempo se ha mantenido en el mismo lugar, con la misma fachada y la misma estructura interior. EFE/ Santi Otero









Pilar Canales recuerda que su abuelo le contaba que durante la guerra civil incluso les fue mejor de lo esperado pues muchos días se llegaban a quedar vacías las estanterías.



Cree que pudo tener que ver con el hecho de que Burgos fuera en ese momento la capital del bando sublevado, cuyo gobierno estaba en el Palacio de la Isla.



Después vino la postguerra y han venido varios momentos complicados, pero la librería siempre ha funcionado y les ha dado para vivir, aunque "no para hacernos de oro", señala Pilar Canales.



Recuerda que, en todos estos años, el trabajo del librero ha cambiado mucho: "Antes se publicaban muy pocos libros", ahora hay una media de unos 80.000 títulos al año, lo que obliga a realizar un trabajo de selección y buscar el equilibrio entre lo que más se vende y los autores que "son de primera fila por su calidad pero están en segundo plano", explica Pilar, que reconoce que "no hay espacio para todo".



No obstante, concluye que la clave de la supervivencia de la librería Espolón es "el reconocimiento y la confianza de los clientes".