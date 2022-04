Localizado un senderista en Monte Santiago (Burgos) tras desorientarse en una zona aislada durante una nevada

Efectivos de la Guardia Civil han localizado a un senderista, un varón de 56 años, en Monte Santiago (Burgos) después de que se desorientara mientras caminaba con su perro en una zona aislada durante una fuerte nevada.

La ausencia de cobertura telefónica, de luz y las condiciones meteorológicas adversas dificultaron una búsqueda resuelta con las señales acústicas y luminosas del vehículo oficial y, aunque fatigado, el senderista no precisó asistencia médica y abandonó la zona en su propio vehículo particular.

Los hechos se produjeron el pasado viernes, 1 de abril, cuando el 112 comunicó a la Comandancia de Burgos el extravío de una persona en las proximidades de Monte Santiago cuando realizaba una ruta a pie por el citado lugar.

A las 20.30 horas una patrulla se trasladó al paraje bajo una intensa nevada que dificultaba el avance por carretera, al encontrarse prácticamente intransitable.

El hombre se había perdido y desorientado y explicó en una primera comunicación que se encontraba en alguna pista entre la carretera BU-556 y Monte Santiago.

A las pésimas condiciones meteorológicas e intenso frío, se sumaba la falta de luz con la llegada de la noche, pero además no había cobertura telefónica entre los rescatadores y la persona lo que dificultó, más si cabe, el dispositivo de búsqueda ante la amplia zona a batir, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

DIFICULTAD DE LOS CONTACTOS

A pesar de la falta de fluidez en la comunicación, la Central de Servicios del Cuerpo intentó permanecer en contacto con el caminante y de esta forma acotar la zona de batida.

Con la llegada de la oscuridad de hizo uso de las señales acústicas y luminosas del vehículo oficial, que pudieron ser percibidas en la lejanía por la persona.

Poco a poco ambas partes se fueron orientando y finalmente consiguieron localizarla, en buen estado de salud aunque con síntomas de agotamiento y asustado por la incertidumbre de la situación.

El hombre, que estaba acompañado de su perro, no precisó atención médica y los agentes acompañaron a ambos hasta el vehículo del particular, que se encontraba estacionado en una localidad cercana y en el que instantes después abandonaron el lugar.

La Guardia Civil ha aconsejado que siempre que se realice actividades al aire libre o en la montaña se extremen las precauciones; se planifique la actividad, no ir solo, no arriesgar la vida "por un like o un selfie"; portar material, ropa y calzado acorde a la actividad a desarrollar; no abandonar las rutas, llevar bebida y alimento (una barrita energética) y administrar los esfuerzos (el camino es de ida y vuelta); llevar una linterna o frontal y pilas de repuesto, aprende a orientarte y no olvides un teléfono móvil con la batería recién cargada y mejor un GPS aparte.

