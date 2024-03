Las residencias de mayores de Burgos ofrecerán un servicio más acogedor y personalizado

La nueva Ley de Residencias, impulsada por la Junta de Castilla y León para fortalecer el bienestar y la seguridad de los usuarios, está destinada a transformar el modelo de trabajo de todos los centros residenciales y de atención diurna en Castilla y León. Con más de 72.000 plazas afectadas en toda la región, esta normativa se enfoca en la creación de entornos de convivencia más acogedores y personalizados.

Un texto normativo innovador, cuyo anteproyecto parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y que adapta todos los centros públicos y privados destinados a la atención a las personas mayores, dependientes y con discapacidad al contexto actual, generalizando el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona. La norma coloca el foco de los cuidados en los usuarios, trasladándoles todo el protagonismo en cuanto a preferencias vitales y transformando todas las residencias −propias y externas− en lugares asimilables a sus propios hogares.

En palabras de la diputada de Bienestar Social de la Diputación de Burgos, Inmaculada Sierra, en COPE, "las unidades de convivencia son un espacio ideado para que un número de residentes, como máximo 16, tengan ese espacio para ellos, con sus habitaciones, con su pequeño salón, con su cocina independiente, aunque luego tienen el servicio de comedor. Es como un apartamento, como una casita dentro de la propia residencia", explica.

Un cuidado más personal

Estas unidades, además, contarán con un equipo de enfermeros "de referencia" asignados específicamente a cada una de ellas. "Alguien que sepa cuáles son sus características, cuál es su enfermedad, cuáles son sus necesidades médicas, que no le tengan que estar preguntando constantemente y que no tenga que cambiar constantemente de persona que le atiende; que pueda estar rodeado siempre de las mismas personas, para crear un clima mucho más parecido a un hogar, que no a una residencia", apunta Sierra.

La implementación de este modelo conlleva la necesidad de ajustar los horarios de trabajo, con cuadrantes adaptados a este nuevo modelo. Inmaculada Sierra señala que siempre serán "las mismas personas, varias lógicamente, porque también tienen que librar, tienen sus vacaciones, tienen sus bajas... que haya un equipo para que esté atendiendo constantemente a ese grupo de residentes".

Con esta ley se busca, además de garantizar la atención médica y de cuidados, promover un ambiente de convivencia más familiar y cercano para las personas mayores y con discapacidad que residen en estos centros.