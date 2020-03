Según los datos enviados por los directores de los centros asistenciales, las residencias de la Diputación tienen un infectado por coronavirus y 19 aislados por otras patologías.

La responsable del Área de Bienestar Social en la Diputación Provincial de Burgos, Inmaculada Sierra, ha asegurado que se va a proceder a la desinfección de las residencias de mayores de titularidad provincial “que se hará de manera ordenada” en los lugares más propicios, como “baños, comedores y exteriores”, siguiendo las directrices de Protección Civil. La situación de las residencias de mayores mantiene la normalidad más allá de los casos puntuales que se han dado en las últimas horas.

En la residencia de San Miguel del Monte, de Miranda de Ebro, no hay infectados, pero sí dos pacientes están aislados, por protocolo, por llegar desde el Hospital Santiago Apóstol. En la residencia de San Agustín hay un residente que está contagiado y que se encuentra internado en el Hospital Universitario de Burgos; y hay siete en observación.

En este centro hay siete trabajadores de baja, sin embargo, en ninguno de los casos está confirmado que sea por coronavirus. En la residencia de Asistidos de Fuentes Blancas no hay infectados; sí hay dos residentes aislados por clínica respiratoria y un trabajador presenta síntomas.

En la residencia de Ancianos de Fuentes Blancas no hay infectados, dos están aislados por protocolo por proceder del HUBU y no hay casos entre los trabajadores. Por lo que se refiere a los centros de Oña, no hay infectados, seis están aislados por protocolo (dos con bronquitis, dos por volver del hospital y dos con infección urinaria); hay dos trabajadores con síntomas sin que esté confirmados que sea corona virus

Personal

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Burgos y responsable de Personal, Lorenzo Rodríguez, ha agradecido a todos los trabajadores “el enorme esfuerzo que están llevando a cabo” en las diferentes dependencias de la institución, en especial a funcionarios y laborales que lo hacen en las residencias de mayores.

Ha asegurado que el Comité de Seguimiento se reúne todos los días para ver la analizar la evolución de los “hechos de cada día, analizar el momento y tomar las decisiones que entre todos estimemos”.

Así han trabajado a conciencia “para conseguir mascarillas para nuestros trabajadores de las residencias ya que teníamos escasez de estos medios”, ha apuntado Lorenzo Rodríguez; en este sentido, ha agradecido a la empresa Nicolás Correa su rápida y comprometida aportación. Y se va a dotar a los centros de termómetros para tomar la temperatura a la entrada de los trabajos.

Rodríguez ha expresado su “orgullo” por la plantilla de trabajadores “porque se están dejando la piel” en cada centro para que “nuestros mayores tengan toda la seguridad”. Ya se están tomando medidas para que ninguna persona mayor o familia quede desatendida en la provincia, así como el trabajo realizado para que ninguna familia, empresa y autónomo del medio rural se quede al margen de la ayuda de la Diputación.