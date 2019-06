Las obras del Paseo de La Quinta podrían terminar antes de lo previsto

Las obras de remodelación del Paseo de La Quinta avanzan más rápido de lo previsto inicialmente, según la portavoz en funciones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, que recuerda que eran 18 meses los previstos para la ejecución de las mismas.

Unas actuaciones que cuentan con un presupuesto entorno a los dos millones de euros y seis fases de ejecución, que consisten en la conexión de los diferentes carriles bici que hay, la renovación de todas las redes de saneamiento y abastecimiento, la sustitución de todo el alumbrado del paseo, la pavimentación de los caminos y la transformación de la antigua rotonda en un espacio para peatones.

Sin embargo, Blasco ha confirmado que finalmente no se llevarán a cabo las obras para la construcción de un aparcamiento provisional en el paseo para dar una solución a los problemas de estacionamiento cada vez que hay un evento deportivo. "El aparcamiento de La Quinta era una cuestión que los técnicos habían identificado como una solución que provisionalmente se podía dar en ese espacio en el caso de que fuera necesario pero ahora mismo no resulta necesario hacer esa adecuacion porque no hay un problema de aparcamiento. Se ha resuelto en el entorno del Coliseum en los días que está más concurrido y aunque fue una planteamiento que inicialmente se puso encima de la mesa no se va a proceder a su ejecución", ha recalcado.

CUADRILLAS TRABAJADORES PLAN EMPLEO

En otro orden de cosas, ya se han concretado los proyectos de trabajo para los contratados en el Plan de Empleo Municipal, después de conocer la aportación de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento. Se van a constituir cuatro cuadrillas con 20 trabajadores para realizar mantenimiento y limpieza tanto del suelo rústico como del suelo urbano y también control y vigilancia ambiental.

10 trabajadores, por ejemplo, se va a hacer cargo de los desbroces y podas por todo el cinturón verde priorizando Fuentes Blancas y Cotar y otros como la Cartuja, San Juan de Olmos, Villatoro, el Cerro de San Miguel y el Cerro del Castillo. Carolina Blasco, portavoz del ayuntamiento en funciones, ha explicado que también se trabajará en otros asuntos que no están directamente ligados con parques y jardines, como algunas zonas de los polígonos industriales, el depósito municipal de vehículos y en solares de titularidad municipal. "Son lugares en los que se ha detectado que requieren también de estas actuaciones como, por ejemplo, en Francisco Salinas, en Fuentecillas, en Averroes o en las ruinas de San Francisco, que actuamos también en la convocatoria", matiza Carolina Blasco.