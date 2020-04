Las mascarillas artesanales deberán de acreditar su homologación para que sean aptas para uso profesional

Esta mañana ha tenido lugar una reunión por videoconferencia del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la provincia de Burgos con el principal objetivo de comprobar el correcto funcionamiento medidas decretadas durante el estado de alarma, que entró en vigor el pasado 15 de marzo.

En la reunión, presidida por el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, han participado los alcaldes de Aranda de Duero, Burgos y Miranda de Ebro, y sus respectivos concejales de Seguridad, así como el presidente de la Diputación y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León. También han asistido el teniente coronel de la Guardia Civil, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, el subdelegado de Defensa, el secretario general y el responsable de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno.

Uno de los temas que se ha abordado ha sido la recepción por parte de las autoridades de mascarillas de fabricación artesanal para su reparto a distintos profesionales. Tanto desde la Subdelegación del Gobierno como desde la Delegación Territorial de la Junta se ha aclarado que no sirven mascarillas que no estén homologadas o cuya utilidad no se pueda certificar. Por lo tanto, si estas no cumplen estos requisitos, no se repartirán.

Desde las instituciones se felicita a la ciudadanía burgalesa por su compromiso y solidaridad. No obstante, se advierte de que algunas de las actividades voluntarias organizadas de manera espontánea entran en contradicción con las restricciones de movilidad, pudiendo suponer un riesgo para la seguridad tanto de las personas asistidas como del propio voluntariado.

Se recuerda que son las y los trabajadores sociales de los CEAS y de los centros de salud quienes canalizan este tipo de demandas (alimentos, farmacia,…), que son derivadas para su ejecución a los voluntarios de Protección Civil que cuentan con vehículos, equipos de protección, la formación y la experiencia necesaria para realizar estas funciones presenciales con garantías de plena de seguridad. Para más información sobre servicios sociales está disponible el teléfono de la Junta de Castilla y León, 012, o al de su ayuntamiento, 010.

Otro de los asuntos que se ha tratado es la puesta en disposición de una decena de vehículos por parte de la Demarcación de Carreteras para la posible utilización en labores de desinfección. Se trata de camiones quitanieves con esparcidores de salmuera que se usarían con para esparcir desinfectantes haciéndoles los ajustes convenientes.