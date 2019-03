Lacalle reconoce estar "muy contento" y dice que es "una suerte para Burgos" estar representado en el Senado

Javier Lacalle, actual alcalde de Burgos y candidato a la reelección de la alcaldía en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, ha valorado, por primera vez, su nombramiento como cabeza de lista al Senado. Ha asegurado que está "muy contento". Además, cree que "es una suerte para la ciudad que Burgos pueda tener una representación que pueda llevar su voz en la cámara territorial, que podamos participar en la Comisión de Entidades Locales del Senado que es realmente lo importante. Es una suerte para la ciudad y estoy muy ilusionado", ha dicho.

Lacalle, que estará acompañado por Cristina Ayala y Salvador de Foronda, que serán segunda y tercero, respectivamente, ha dicho que "llevar la voz de los alcaldes a la cámara territorial" es una buena decisión de la dirección nacional del partido ya que "el Senado no solo tiene que ser la cámara de representación de las Comunidades Autónomas, sino que también, por fin, puedan tener voz los ayuntamientos".

Asegura que no entiende las críticas de la oposición ante su doble condición de candidato ya que "hay muchos alcaldes del PSOE que también van a optar a ser diputados y senadores" y reconoce que si el partido le hubiera ofrecido el número uno al Congreso hubiera dicho que no. "Lo tenía muy claro por el tiempo que exije de dedicación y porque no es la Cámara que está representando al ámbito territorial", asegura.

"Creo que tengo una gran expericiencia, conozco perfectamente la ciduad, estamos presentando un proyecto ilusionante para los próximos años. Y creo que esa expericiencia y rodaje que existe en la ciudad se pueda trasladar a Madrid creo que es importante. Es un orgullo. Me siento con muchas ganas para llevar voz de Burgos al Senado", ha concluído.