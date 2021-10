Laborda ve en el populismo el "gran riesgo" para la democracia y defiende que la Monarquía "no caerá en él"

El actual consejero electivo del Consejo de Estado y expresidente del Senado, Juan José Laborda, advirtió hoy de que en la actualidad el “gran riesgo” para las democracias es el populismo por llegar a la presidencia de cualquier república, sin embargo, añadió que el rey “nunca caerá en ese populismo porque no hace política, sino que está por encima de todo”. “Es concurrente con el carácter no militante de la Constitución Española porque representa incluso a los que están en contra de la monarquía.... Hay un título en la Constitución que describe la monarquía parlamentaria, que es la monarquía de un rey neutral, que representa a todos y es la continuidad del Estado español”, recordó.

El Aula Magna del Hospital del Rey de la Universidad de Burgos (UBU) acogió hoy la conferencia inaugural del seminario Seminario de la Cátedra ‘Monarquía parlamentaria’ , titulada ‘Contribución a la discusión crítica sobre la Monarquía parlamentaria’, impartida por Juan José Laborda. En ella, el expresidente del Senado aseguró que "la monarquía, como la Constitución está en discusión, pero no está en crisis".

Laborda defendió la importancia de hacer una reflexión crítica sobre la Monarquía, asegurando que esta se encuentra “dentro del conflicto global de nuestro tiempo”, en alusión a las amenazas que se ciernen en estos días sobre la democracia representativa. En declaraciones a los medios minutos antes del inicio de la charla, Laborda explicó que es necesario “hacer una reflexión crítica sobre la Monarquía”, porque esta no es “algo solemne y propio de un país viejo”, sino que hoy en día es una “fórmula de jefatura de estado bastante peculiar”.

“Hoy en día han desaparecido las certezas que teníamos hace 80 años. El mundo no sabe dónde va, la gente no tiene perspectiva. Hay una especie de preocupación porque esta democracia representativa sucumba ante el avance de una democracia que no lo es”, señaló, poniendo como ejemplo a China. “La monarquía está dentro del conflicto global de nuestro tiempo. ¿Quién va a ganar la guerra, la democracia representativa que es más cara, complicada e imprevisible o la democracia tipo China donde todo está controlado, previsto pero cuyo Gobierno da miedo?”, continuó.

El expresidente del Senado quiso dejar clara su visión sobre la situación actual de la Monarquía en España indicando que “el rey Felipe VI está haciendo, discretamente, una tarea necesaria de adaptación de la monarquía a estos tiempos difíciles e inciertos. La reina doña Leticia es muy importante en esa tarea, pues el futuro de la monarquía parlamentaria está vinculado a la persona de Leonor, princesa de Asturias”.

Destacó además el papel de Felipe VI en la actualidad indicando que “el rey representa a la nación en esta época posnacional, y en la Unión Europea eso significa que la unión necesitará cada vez más, para progresar, de una conexión con la historia nacional que los reyes simbolizan”. A lo largo de su intervención el actual consejero de Estado, realizó un recorrido por la importancia de la monarquía parlamentaria en nuestro país y su situación ante el actual auge de los populismos, indicando que existe una incompatibilidad entre el rey en la monarquía parlamentaria y los populismos, lo que va a dificultar que estos crezcan en España.

Cátedra de Monarquía Parlamentaria

Los seminarios de este primer curso de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria en la UBU continúan mañana, con una ponencia del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón Reyes quien disertará sobre ‘La discusión actual sobre democracia y monarquía’. Estas ponencias continúan los días 20 y 21 de octubre con el historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Jordi Canall I Morell, sobre ‘Las monarquías en la España contemporánea, 1808-2021’ y el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ex presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, con la conferencia ‘Monarquía y democracia; algo más que conllevanza’.

Los seminarios de este primer curso de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria en la Universidad de Burgos están agrupados en diferentes temáticas y organizados en los siguientes seminarios: Introducción; Democracia y el Estado de Derecho, la Monarquía y el Estado de las autonomías y, para finalizar el primer curso de activad de esta cátedra, el seminario Historia y Cultura que se celebrará en el mes de marzo.

Con la organización de estos seminarios la Cátedra comienza su andadura en la Universidad de Burgos. Los objetivos de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos pasan por la organización de congresos, seminarios monográficos, jornadas, coloquios, mesas redondas, exposiciones y otras actividades culturales sobre los temas anteriormente señalados. Además, esta cátedra contempla la edición y publicación de obras de referencia que puedan derivarse de las ponencias y conferencias impartidas en los congresos y seminarios monográficos a que se hacía referencia en el punto anterior, o que por su interés y excelencia se consideren merecedoras de su difusión.