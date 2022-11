Junta y Diputación intervendrán en 296 escombreras de la provincia con una inversión de casi 2 millones

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en colaboración con la Diputación Provincial de Burgos y el Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la provincia, desarrollan el Programa para la Recuperación Ambiental de Zonas Degradadas por el Depósito de Residuos Inertes en la Comunidad de Castilla y León, que en la provincia va a suponer la restauración ambiental de 296 escombreras, con una inversión de 1.886.035 euros y una superficie restaurada de 937.503 metros cuadrados.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, ha participado hoy en la reunión telemática de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración para la Recuperación Ambiental de Zonas Degradadas por el Depósito de Residuos Inertes, suscrito entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos y el Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la provincia de Burgos.

La Comisión ha contado también con la asistencia del presidente del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos, Víctor Escribano Reinosa; el diputado provincial Ramiro Ibañez Abad; el técnico de Medio Ambiente de la Diputación Provincial Diego Santillán García; el gerente del Consorcio Provincial de Residuos, Juan García López, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Javier María García López; así mismo se contó con la asistencia de técnicos de la Consejería y del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Diputación Provincial de Burgos y el Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la provincia de Burgos suscribieron este convenio en 2018 para recuperar áreas deterioradas por el depósito de residuos inertes o escombreras.

En la reunión se han revisado los objetivos de cumplimiento entre las dos partes dentro del marco del Convenio, e informado del Plan de la Junta de Castilla y León de Recuperación Ambiental de Zonas Degradadas por el depósito de Residuos Inertes.

Respecto al Convenio suscrito en 2018, la Junta de Castilla y León ha restaurado un total de 138 zonas con residuos inertes (escombreras) en 84 municipios de la provincia, encontrándose otras 3 en fase de ejecución o licitación, lo que supone el 97,35% del total de los 145 puntos de vertido comprometidos en el Convenio.

Las líneas de actuación comprometidas consisten en la ejecución de los trabajos de restauración de las escombreras, así como en la implantación de un sistema alternativo de gestión para los residuos de construcción y demolición (RCD) depositados en dichas escombreras. Este nuevo sistema consiste en establecer un servicio de recogida, transporte y gestión de este tipo de residuos, colocando contenedores específicos en recintos previstos para este fin (puntos de recogida de residuos o puntos limpios).

Se contempla además en el Convenio la realización de acciones encaminadas a evitar la aparición de nuevos depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición, con actuaciones de educación ambiental y sensibilización dirigidas a la población y medidas de asesoramiento, coordinación y control a desarrollar en el ámbito municipal. En esta línea de actuación, se ha puesto en marcha la Campaña "CADA ESCOMBRO EN SU SITIO" con el fin de conseguir dichos objetivos.

Esta campaña de divulgación y sensibilización tuvo lugar durante este mes de abril a través de imágenes, videos y cuñas de radio, y se ha implementado con una web específica, www.cadaescombroensusitio.com, para que los ciudadanos puedan acercarse a los datos de ejecución de las administraciones, contactar y conocer el punto de vertido legal más cercano a su población.

El Consorcio elaboró un Plan Provincial en 2017 para la Gestión de RCDs en la Provincia de Burgos a través de una serie de Áreas que cubrirían la totalidad de la Provincia de Burgos. En cada Área se ubicaría una Planta de Transferencia y Pretratamiento de RCDs con capacidad de hasta 5.000 T/año para RCDs y voluminosos.

La construcción y explotación de dichas plantas se está realizando de manera progresiva y acorde con la respuesta que se va obteniendo por los ayuntamientos y pueblos de la zona afectados. Las plantas no solo darían servicios a la gestión de los RCDs de obras menores, sino también a la ingente cantidad de residuos voluminosos diferentes a los muebles, enseres, colchones y somieres que se vienen recogiendo con asiduidad por el Consorcio, una vez al mes.

El Plan contempla 15 Áreas; no obstante, con 4 áreas sería suficiente hasta que los Ayuntamientos vayan demandando otras nuevas. Hasta que no se vaya viendo la evolución del funcionamiento de estas 4 plantas (actuales y futuras), no se plantea la construcción de más instalaciones mientras no se habiliten los debidos medios coercitivos o punitivos que inviten al uso de las mismas.

El Convenio de las escombreras entre la Junta-Diputación-Consorcio, contempla que el Consorcio realice inversiones por importe de 1.800.000 euros, siendo financiadas en un 60 % por la Diputación (1.080.000 euros) y en un 40 % por el Consorcio (720.000 euros). La inversión realizada asciende a 1.175.358 euros, quedando pendientes 624.642 euros.

La situación actual afecta a 4 plantas, con unas inversiones realizadas y pendientes de realizar que se exponen a continuación.

En Planta de Villadiego, se ha realizado una inversión de 318.101,63 euros y lleva recibidas desde su puesta en marcha en 2019, un total de 1.719 T.

En Planta de Villasana de Mena, se ha realizado una inversión de 529.051,37 euros y lleva recibidas desde su puesta en funcionamiento en 2020, un total de 228 T.

La Planta de Belorado ha recibido 20 T desde su puesta en servicio en Abril de 2022 y ha supuesto una inversión de 319.420,40 euros.

La planta de Quintanar de la Sierra está prevista su puesta en marcha en 2024 y cuenta con un presupuesto de proyecto de 520.006 euros.

En paralelo, o como complemento a todo lo anterior, la provincia de Burgos cuenta con los puntos limpios de Medina de Pomar, Villarcayo, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, cuya titularidad es municipal pero la gestión ha sido encomendada al Consorcio. Y los puntos limpios asociados a las actuales plantas de transferencia de Briviesca, Melgar de Fernamental, Salas de los Infantes, Belorado y Lerma, con titularidad del Consorcio. En todos estos 9 puntos limpios se permite la entrada, previa entrega de la correspondiente Declaración Responsable de hasta 500 kg/visita y un máximo de 2 visitas/declaración responsable.

En los puntos limpios no se cobra por la gestión de los RCDS. En las plantas de Transferencia y Pretratamiento de RCDs sí se cobra con arreglo a la actual Ordenanza Fiscal del Consorcio.

Con todo, y a la vista de los resultados obtenidos, la entrada de RCDs en las actuales tres plantas está muy por debajo de lo esperado, por lo que es necesario incidir con pedagogía en la necesidad de gestionar adecuadamente los RCDs, sin descartar medidas de carácter coercitivo.

Ya se han restaurado 188 y están en ejecución otras 79 escombreras en la provincia

En total, se han restaurado 188 escombreras y otras 79 se están ejecutando en la provincia, dentro del Programa para la Recuperación Ambiental de Zonas Degradadas por el Depósito de Residuos que lleva a cabo en toda Castilla y León y que se cofinancia por el fondo FEDER 2014-2020, ‘Europa impulsa nuestro crecimiento’.

Los 188 puntos de vertido restaurados en diferentes municipios de Burgos han supuesto una inversión de 1.089.137,05 euros y una superficie restaurada de 640.530,52 metros cuadrados.

En ejecución se encuentra el Proyecto de Restauración de las Escombreras Zona Norte de la provincia de Burgos, con intervención en 79 escombreras en 53 municipios con un presupuesto de inversión de 291.857,64 euros y 131.475 metros cuadrados.

En licitación se encuentra la Restauración de las Escombreras Zona Sur de la provincia de Burgos con intervención en 29 escombreras y 18 municipios, con un presupuesto de 505.040,41 euros y 165.498,39 metros cuadrados.

La previsión es que, a finales de 2023, en la provincia de Burgos se hayan restaurado 296 puntos de vertido o escombreras, con una inversión de 1.886.035,10 euros y una superficie restaurada de 937.503,91 metros cuadrados.

En la Comunidad, se espera para finales de 2023 que el Programa para la Recuperación Ambiental de Zonas Degradadas por el Depósito de Residuos Inertes haya concluido la restauración de más de 2.500 escombreras, con una inversión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que se estima en más de 20 millones de euros.