La Junta cierra hasta el 19 de marzo el colegio Anduva, en Miranda (Burgos) tras nuevos casos de coronavirus

La Junta de Castilla y León cerrará mañana y hasta el 19 de marzo el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Anduva, en Miranda de Ebro (Burgos), después de que se hayan detectados casos positivos de coronavirus en algunos padres de niños. La decisión llega un día después de que el Gobierno decidiera clausurar tres aulas, a raíz de las recomendaciones dadas por la Consejería de Sanidad en aplicación de los criterios de contención de la transmisión del virus Covid-19. Así lo confirmó la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante una visita al Instituto de Educación Secundaria de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La medida afecta a 460 alumnos y 25 profesores, además de a los 80 niños y los once docentes que hoy ya no fueron a clase.

Lucas aseguró que la Comisión Interterritorial, de la que forman parte las consejerías de Educación y Sanidad, ha determinado que Miranda de Ebro es uno de los “focos geográficos” donde hay que tomar decisiones de “contención reforzada” ante la epidemia del coronavirus, tal y como ha recomendado el Ministerio de Sanidad. Un anuncio que se produce tras la confirmación de varios casos positivos de padres de alumnos de otras unidades del centro. “De momento, el cierre del centro durará hasta el 19 de marzo, que es plazo fijado por las autoridades sanitarias. Luego, si hay que tomar otras medidas, se adoptarán”, subrayó.

Preguntada por si esta medida se puede ampliar a otras provincias y centros educativos de la Comunidad, la consejera apuntó, según recogió la Agencia Ical, que el cierre de colegios e institutos depende de las zonas geográficas. “Si en algún otro colegio se detecta algún caso positivo de alumnos y familiares, se actuará en consecuencia, pero a día de hoy no es necesario”, sentenció. En ese sentido, reiteró que Sanidad ha considerado que la localidad requiere de la adopción de medidas de contención reforzadas, además de estar cerca del País Vasco y Haro (La Rioja). “El foco geográfico en Miranda es muy parecido al del País Vasco, por lo que está focalizado en un punto geográfico, por lo si las circunstancias se mantienen como hasta ahora no se plantea el cierre de más centros en Castilla y León”, añadió.

En todo caso, Rocío Lucas afirmó que las medidas que se adoptan en relación al coronavirus son “vivas” y “dinámicas”, por lo que se toman de un “momento a otro” en función de las circunstancias. Explicó que Castilla y León están, en estos momentos, en la fase de prevención y la adopción de medidas de contención reforzadas en algunos puntos como Miranda de Ebro.

Metodología 'on line'

Además, la previsión que maneja la Consejería es no cambiar la metodología a los alumnos que no acudan a clase durante estos diez días, salvo alguna tarea o deber que planteen los profesores. “Si la epidemia avanza y se prolonga en el tiempo, habrá que ver si se adopta algún tipo de formación ‘on line’ en la Educación Obligatoria”, precisó. En el ámbito universitaria, Rocío Lucas manifestó que una decisión de esta índole no tendría tanto impacto ya que están más desarrolladas las plataformas ‘on line’ para los grados y los másteres.

En cuanto a la falta de jabón en algunos centros, la consejera negó ese extremo tras apuntar que la Junta no ha recibido quejas de los centros, salvo que habían desparecido algunos recipientes. En todo caso, significó que la consigna por parte de la Consejería es reponer “continuamente” el jabón para reforzar la higiene de los alumnos y los profesores.

Por último, Lucas mencionó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado para mañana un Consejo de Gobierno Extraordinario para abordar la situación del coronavirus en Castilla y León. Explicó que será el momento de que las diferentes consejerías pongan en común toda la información que disponen sobre la epidemia. “Si se decide adoptar medidas, se darán a conocer en su momento, ya sea mantenerlas estables o reforzarlas, en función de estar en una fase u otra”, confirmó. En todo caso, quiso dejar claro que el coronavirus es un tema de las administraciones públicas sino de toda la sociedad, por lo que pidió corresponsabilidad. Tampoco quiso entrar en la posibilidad de mover las fechas de las pruebas de la EBAU –previstas entre el 9 y 11 de junio- ya que la evolución del coronavirus excede al ámbito educativo e incluso de una comunidad autónomas. No en vano, recordó que son medidas que adoptan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad.