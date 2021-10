Julia Arcos, reelegida Defensora Universitaria de la UBU con 70 votos a favor y 11 en blanco

Julia Arcos Martínez fue reelegida hoy para el cargo de Defensora Universitaria con 70 votos a favor y 11 en blanco en el transcurso del Pleno del Claustro de la Universidad de Burgos (UBU). En la sesión, celebrada en formato híbrido, de forma presencial en el Aula Magna de la Universidad y por vía telemática, también se celebraron las votaciones para representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno.

Julia Arcos en su presentación destacó la puesta en marcha del Consejo Asesor durante el periodo que ahora concluye, creado con el objetivo de “implicar a la comunidad universitaria en el conocimiento de las preocupaciones, problemas y debilidades de los miembros de nuestra Institución, con el fin último de alcanzar un mayor compromiso en la mejora continua de la calidad de nuestros servicios”. Detalló también los contactos mantenidos y recomendaciones realizadas durante los pasados cuatro años, así como la entrada en vigor del Código Ético de la UBU.

Respecto a sus objetivos para el próximo mandato, la defensora universitaria señaló, entro otros, la intención de dar más protagonismo al Consejo Asesor, mantener el dialogo con los diferentes colectivos, potenciar la mediación, prevenir el acoso entre estudiantes, lanzar un Buzón de Sugerencias y vigilar para que el alumnado online pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

En lo que respecta a los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno -seis profesores doctores con vinculación permanente; dos profesores no doctores o doctores sin vinculación permanente; tres estudiantes y un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS)- no fue necesario realizar la votación de las listas de PAS, ya que solo se presentó una única candidatura, la de Virginia Bueno Alonso, y según los Estatutos en esos casos no se requiere votación.

El voto tampoco fue necesario en el caso de los representantes del alumnado, con una única lista presentada, con lo que, como establecen los Estatutos, se nombró representantes a los tres primeros de la lista: Daniel Blázquez Alfonso, Álvaro Martínez Arroyo y Manuel María Salazar Lozano, según indicaron.

En las votaciones celebradas a representantes del PDI 1 (Profesores Doctores con vinculación permanente) los elegidos fueron profesores de la lista Intercentros: Alfredo Bol Arreba, Gonzalo Salazar Mardones y Aránzazu Heras Vidaurre; Plataforma de Profesores Claustrales: Juan Manso Villalain y César García Osorio; y el representante de UBUDiversa Roberto José Sanz Díez.

En cuanto a PDI 2 (profesores no Doctores o Doctores sin vinculación permanente) fueron nombrados la lista Intercentros con Marta García Marín; y la Plataforma de Profesores Claustrales por Alberto Fernando González del Barrio.