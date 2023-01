El juez interroga al jubilado detenido en Miranda de Ebro por los envíos de cartas pirotécnicas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama toma este viernes declaración al exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria ya jubilado, Pompeyo G.P., detenido el miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como autor de seis envíos de sobres con material pirotécnico a embajadas, como la de Ucrania, o incluso al Palacio de la Moncloa.



El detenido en la denominada Operación Konvert ("sobre" en ucraniano), de 74 años, vivía solo en un piso en la calle Clavel de la localidad burgalesa, en el barrio de La Charca, y tenía una intensa actividad en redes sociales, según la investigación. La AVT pedirá personarse en la causa como acusación popular, según han informado a Efe fuentes de la asociación de víctimas del terrorismo.



El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional investiga los hechos como un posible delito de terrorismo desde el hallazgo el pasado 30 de noviembre del primer sobre en la embajada de Ucrania en Madrid y que hirió de carácter leve al guardia de seguridad que lo manipuló.



No obstante, al día siguiente se conoció que una semana antes, el 24 de noviembre, se había detectado un envío similar en el Palacio de la Moncloa dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que no se había informado hasta ese momento.



La investigación se abrió así por un presunto delito de terrorismo, si bien la Fiscalía esperará a mañana para concretar los delitos que le atribuyen al detenido, una vez se determine la motivación de los envíos, y que también podrían ser calificados como un delito contra altas instituciones del Estado (por el sobre a Moncloa y otro a la ministra de Defensa, Margarita Robles) y de lesiones por las heridas que sufrió el vigilante.



La compleja y laboriosa operación ha determinado que todas las cartas se enviaron desde Burgos y apunta a que el detenido hizo los artefactos y los envió solo, pero por el momento no se descarta la participación o influencia de otras personas en los hechos.



En cuanto a las posibles conexiones o simpatía del detenido con el gobierno ruso, la Policía está analizando la documentación y los dispositivos que le fueron intervenidos en un intenso registro en su domicilio con apoyo de perros especializados en la detección de explosivos.



En total se le atribuye el envío de seis sobres de color marrón con material pirotécnico casero similar a la pólvora en su interior al presidente del Gobierno, a las embajadas de Ucrania y EEUU, a la ministra de Defensa, a la empresa de armamento Instalaza Zaragoza y a la base aérea de Torrejón de Ardoz, entre noviembre y diciembre de 2022.



El Juzgado mantiene el secreto de las actuaciones emprendidas para localizar al sospechoso por seguridad, pero no así la pieza principal en la que se ha dictado el auto de detención y registro del domicilio.



La Policía española estaba ya tras la pista de este sospechoso cuando el periódico estadounidense "The New York Times" publicó que agentes de Moscú urdieron el envío de estos paquetes, según aseguran a EFE fuentes jurídicas.