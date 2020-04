Mª José Santamaría: "Creo que las clases presenciales no se van a producir"

Acabaron las vacaciones de Semana Santa para los escolares burgaleses y los alumnos vuelven a las clases -todavía desde casa- para iniciar el tercer y último trimestre. Durante estos días de asueto, los que no han descansado demasiado han sido los profesores, que han dedicado su tiempo a preparar sus asignaturas que impartirán, de momento, telemáticamente.

En su gran mayoría están realizando una labor que, en muchas ocasiones, es más trabajosa de lo que sería habitual. María José Santamaría, presidenta de ANPE Burgos (Asociación Nacional de Profesores Estatales), explica a COPE Burgos cuál es la situación de los maestros estos días.

¿Cómo ha sido la 'vuelta al cole' tras estas extrañas vacaciones?

La verdad es que como llevamos tanto tiempo en casa ya no sabe uno en el día en el que vive, si son vacaciones, si es día descanso o si es día de trabajo... Porque yo creo que poco tiempo de parón ha habido desde el 14 de marzo en el que nos recluimos cada uno en nuestra casa.

¿Les suponen más trabajo a los profesores esta modalidad telemática que el dar las clases presencialmente?

Evidentemente, los métodos cambian y hay que buscarse las habichuelas de cómo afrontar esta nueva situación y cómo buscar los mejores materiales para que nuestros alumnos pierdan lo menos posible y podamos seguir avanzando y podamos seguir reforzando lo que ya hemos estado trabajando durante estos dos trimestres pasados.

¿Están pudiendo dar las clases online, aquí en Burgos, sin problemas? ¿Está garantizada la educación para todos? ¿Cómo se coordinan?

La tarea es difícil por ambas partes. En el caso de los profesores porque las conexiones a Internet fallan, incluso viviendo en la capital y teniendo los medios económicos para poder tener ordenador y una conexión a Internet es tal la avalancha de trabajo a través de Internet que da fallos y nos encontramos con que hay muchos docentes que intentan colgar sus tareas a través de diferentes plataformas y encuentra la dificultad de que las redes se encuentran saturadas o que no consiguen descargar los materiales que ellos desearían.

Y por otro lado, en cuanto a las familias, no todo el mundo tiene una disposición económica para poder tener esas conexiones. No es lo mismo en el área rural que la urbana, entonces pues evidentemente las familias están haciendo un verdadero esfuerzo porque sus hijos puedan continuar y puedan seguir el ritmo que desde las escuelas estamos llevando a cabo.

Sí que es verdad que las familias reclaman que ese trabajo por favor siga porque supone una rutina en los niños y que no desconecten. Si hubiéramos desconectado el 14 de marzo, lo unimos a los meses de verano y prácticamente estarían un año desconectados, entonces sí que es verdad que las familias reclaman que las escuelas y los institutos sigamos colgando ese trabajo para que ellos no pierdan el ritmo de aprendizaje.

Estos días todo el mundo habla de que habría que dejar a los niños salir ya a la calle porque se hace muy difícil para los padres mantener la calma en casa. ¿Usted qué opina?

Yo creo que ahora mismo es tal el miedo que tenemos toda la población que, si bien todo el mundo consideramos que es necesario, si las garantías sanitarias no son elevadas creo que lo mejor es hacer lo mismo que hemos hecho. Es un esfuerzo que creo que cuesta menos el ir manteniendo ese impulso que dimos al principio que abrir la veda y que luego cada uno hagamos de nuestra capa un sayo.

Es un poco complicado, yo creo que en esta situación lo que debe primar es el consejo de quién verdaderamente conoce este tema que son las autoridades sanitarias y seguir sus consejos por beneficio nuestro.

¿Cree que volverán las clases presenciales este curso?

Yo creo que la enseñanza presencial este curso va a ser muy difícil que podamos incorporarnos porque, si bien ayer se publicó una guía en la que se debían cumplir en los centros de trabajo una serie de medidas para que se pudiera favorecer la incorporación al trabajo, vemos que en el 90% de nuestros centros escolares es imposible mantener esa distancia de metro y medio entre cada una de las personas.

Date cuenta que hay centros en la capital, como por ejemplo el Fernando de Rojas que tiene una media de 1200-1500 alumnos, entonces claro… Aunque los niños puedan ser asintomáticos no significa que no puedan ser transmisores, o los propios profesores… Por lo tanto, opinión muy personal, yo creo que las clases presenciales este año no se van a producir, lo cual no significa que estemos de vacaciones. La sociedad tiene que entender que la educación continúa y el profesorado está trabajando con un sobreesfuerzo mayor que en condiciones normales.

Hay profesores que atienden 200-300 correos electrónicos al día, sobre todo en etapas de secundaria, que corrigen sus deberes, que controlan a aquellos alumnos que sí que envían los trabajos y a los que no… Es decir, que el trabajo se está realizando, lo que pasa que se realiza de manera diferente y es para lo que debemos prepararnos.