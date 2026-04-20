Investigan si habría más migrantes trabajando en situación irregular como las dos personas que protestaron en lo alto de una grúa en Burgos
Claman por su situación laboral a 40 metros de altura y el delegado del Gobierno confirma que se investiga un posible delito de trata de personas en la construcción
Castilla y León - Publicado el
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La imagen del fin de semana en Burgos ha sido la de dos trabajadores de una obra encaramados a una grúa de 40 metros de altura en el parque de los Ochos, en el barrio de Fuentecillas. La protesta, motivada por los impagos que denuncian sufrir, ha generado una gran tensión y ha requerido un amplio operativo de Policía Nacional, bomberos y servicios sanitarios durante la mañana del sábado.
El aviso se ha recibido poco después de las 11 de la mañana. La intervención ha sido compleja, ya que los dos hombres no hablaban español, lo que ha obligado a solicitar la ayuda de un imán para poder negociar en árabe. Tras casi tres horas de tensión, y con la ayuda de un teléfono que los bomberos les han hecho llegar, los trabajadores han depuesto su actitud. Uno ha bajado primero y, media hora después, pasadas las dos de la tarde, lo ha hecho el segundo.
Investigación por trata de personas
Durante la protesta, varios compañeros de los obreros han denunciado la delicada situación en la que se encuentran, asegurando que trabajan sin contrato, no cobran y viven en condiciones muy precarias. Estas denuncias han sido recogidas por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien ha confirmado en una visita a Burgos que ya se está investigando si hay más personas en esta situación irregular.
Estaríamos hablando de una trata de personas en situación irregulares con fines, en este caso, de explotación laboral"
Delegado del Gobierno en Castilla y León
Nicanor Sen ha sido contundente al advertir que "el peso de la justicia caerá sobre quienes están aprovechando de estas irregularidades". El delegado del Gobierno ha calificado los hechos como un posible delito de trata de personas. "Estaríamos hablando de una trata de personas en situación irregulares con fines, en este caso, de explotación laboral", ha declarado Sen, quien ha asegurado que les espera "investigación, control, puesto en conocimiento de los diferentes organismos, y actuación por parte de la justicia" a quienes incumplan la ley.
La regularización como clave
Para combatir estos abusos, Nicanor Sen ha destacado la importancia del proceso de regularización extraordinaria de migrantes que ha arrancado en España. Según el delegado, es fundamental regularizar la situación de estas personas, ya que muchas "están trabajando sin contar con la documentación, sin tener absolutamente ningún tipo de cobertura" mientras desarrollan labores en sectores de mucho riesgo, como es el de la construcción.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.