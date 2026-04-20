Investigan si habría más migrantes trabajando en situación irregular como las dos personas que protestaron en lo alto de una grúa en Burgos

La imagen del fin de semana en Burgos ha sido la de dos trabajadores de una obra encaramados a una grúa de 40 metros de altura en el parque de los Ochos, en el barrio de Fuentecillas. La protesta, motivada por los impagos que denuncian sufrir, ha generado una gran tensión y ha requerido un amplio operativo de Policía Nacional, bomberos y servicios sanitarios durante la mañana del sábado.

EFE Uno de los dos trabajadores que se han encaramado a una grúa para exigir el pago de sus salarios en Burgos (c) junto al Imán de Burgos y a un compañero de trabajo. Dos trabajadores de la construcción que se encaramaron este sábado a una grúa, a unos cuarenta metros del suelo, para exigir el pago de sus salarios, en el barrio Fuentecillas de Burgos, han depuesto ya su actitud y han abandonado el lugar en un coche policial. EFE/Santi Otero

El aviso se ha recibido poco después de las 11 de la mañana. La intervención ha sido compleja, ya que los dos hombres no hablaban español, lo que ha obligado a solicitar la ayuda de un imán para poder negociar en árabe. Tras casi tres horas de tensión, y con la ayuda de un teléfono que los bomberos les han hecho llegar, los trabajadores han depuesto su actitud. Uno ha bajado primero y, media hora después, pasadas las dos de la tarde, lo ha hecho el segundo.

Investigación por trata de personas

Durante la protesta, varios compañeros de los obreros han denunciado la delicada situación en la que se encuentran, asegurando que trabajan sin contrato, no cobran y viven en condiciones muy precarias. Estas denuncias han sido recogidas por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien ha confirmado en una visita a Burgos que ya se está investigando si hay más personas en esta situación irregular.

Estaríamos hablando de una trata de personas en situación irregulares con fines, en este caso, de explotación laboral" Nicanor Sen Delegado del Gobierno en Castilla y León

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Nicanor Sen ha sido contundente al advertir que "el peso de la justicia caerá sobre quienes están aprovechando de estas irregularidades". El delegado del Gobierno ha calificado los hechos como un posible delito de trata de personas. "Estaríamos hablando de una trata de personas en situación irregulares con fines, en este caso, de explotación laboral", ha declarado Sen, quien ha asegurado que les espera "investigación, control, puesto en conocimiento de los diferentes organismos, y actuación por parte de la justicia" a quienes incumplan la ley.

EFE Dos trabajadores de la construcción se han encaramado este sábado a una grúa, a unos cuarenta metros del suelo, para exigir el pago de sus salarios, en el barrio Fuentecillas, en el parque de los Ochos de la capital burgalesa. EFE/Santi Otero

La regularización como clave

Para combatir estos abusos, Nicanor Sen ha destacado la importancia del proceso de regularización extraordinaria de migrantes que ha arrancado en España. Según el delegado, es fundamental regularizar la situación de estas personas, ya que muchas "están trabajando sin contar con la documentación, sin tener absolutamente ningún tipo de cobertura" mientras desarrollan labores en sectores de mucho riesgo, como es el de la construcción.