Investigado un conductor 'profesional' por ir temerariamente en la carretera N-234 entre Sarracín y Olmosalbos

Efectivos de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos identificaron, localizaron e investigaron a un conductor de 53 años de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, al realizar y culminar una maniobra de adelantamiento de manera peligrosa y antirreglamentaria.

Según informaron fuentes policiales, los hechos se remontan al pasado mes de abril, cuando el Grupo de Investigación y Análisis de este Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos tuvo conocimiento de la existencia de un video, fruto del rastreo rutinario en busca de conductas ilícitas tanto en la web como en redes sociales, grabado por un particular desde su vehículo.

En la secuencia se observa una peligrosa y antirreglamentaria maniobra de adelantamiento que la investigación sitúa en la carretera N-234, entre las localidades de Sarracín y Olmosalbos. Un vehículo articulado de gran tonelaje pretende adelantar a otro pesado de categoría especial que transporta una casa portátil que excede en dimensiones para los cual inicia el mismo en un tramo donde está permitido por líneas longitudinales discontinuas.

Sin embargo, la acción se alargaba; el conductor hacía caso omiso a la línea longitudinal continua, rebasándola, y a las señales verticales que prohíben el adelantamiento, todo ello ante la proximidad de un cruce peligroso y sucesión de curvas.

Tal y como explican desde la Benemérita, el conductor no solo no retornaba a su carril derecho si no que insistía por el carril izquierdo, atravesaba una intersección tipo raqueta y penetraba en un tramo señalizado por sucesión de curvas peligrosas de reducida visibilidad para superar finalmente al vehículo adelantado; en total emplea más de 30 segundos y un kilómetro en la arriesgada acción.

Las indagaciones, tendentes a la comprobación de los hechos observados y también a la identificación y localización del conductor infractor, culminaron con la investigación de este como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial, instruyéndose diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Burgos. Adicionalmente, la Guardia Civil dio cuenta a la Dirección General de Tráfico de la referida conducta con una propuesta añadida de pérdida total de la vigencia de la Autorización administrativa para conducir.

