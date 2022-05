Intervenidos en Miranda (Burgos) 34 litros de una droga utilizada para inmovilizar a víctimas de abuso sexual

Las últimas operaciones policiales, cuatro en menos de una semana, sitúan a Burgos como núcleo de distribución de drogas sintéticas para el norte de España, aunque no se ha detectado aumento de la presencia de esas sustancias en la provincia, según ha detallado el comisario provincial de Policía Nacional, Jesús Nogales.



Tras dos operaciones importantes en la última semana, sobre todo una realizada en coordinación con la DEA de Estados Unidos y la Policía de Países Bajos que permitió incautar en Burgos 20 kilos de una droga sintética que hasta ahora no se había localizado en España, además de 240 kilos de la misma sustancia en Holanda, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado hoy el resultado de otras dos recientes intervenciones.



La más importante se ha producido en Miranda de Ebro, donde se ha detenido a dos personas, una de ellas ya en prisión, en la que se han incautado 145 gramos en sólido y 34 litros de una sustancia que tiene efectos hipnóticos y sedantes y no deja rastro, por lo que se suele utilizar para agresiones sexuales o robos. La operación se realizó el 6 de mayo y ha permitido sacar del mercado drogas valoradas en 500.000 euros, y aunque los dos sospechosos fueron detenidos en Miranda de Ebro, en Burgos, la droga se localizó en el piso que ambos compartían en Villamediana de Iregua, en La Rioja.



La segunda operación, el 9 de mayo, se centró en la capital burgalesa, donde la Policía Nacional seguía la pista del cabecilla de una organización que sospechaban que podía estar distribuyendo drogas a otras organizaciones criminales. En este caso, se han incautado 2.500 gramos de sulfato de anfetamina y cantidades menores de marihuana y cocaína, además de desarticular una banda de cuatro personas que actuaba como mayoristas para distribuir drogas a otros grupos. Como consecuencia, han sido detenidas cuatro personas, tres de las cuales han ingresado ya en prisión.



Se trata del líder de la banda, su pareja, que además utilizaba a su hijo de cinco años para camuflar la droga, y un hombre y una mujer que actuaban como almacenistas.