Un incendio muy grave en Burgos calcina la mitad de la flota de autobuses urbanos y seis lineas han quedado sin servicio

Un grave incendio declarado esta madrugada en las cocheras municipales de Burgos ha arrasado la mitad de la flota de autobuses urbanos, con un balance de 39 vehículos calcinados. Las llamas se han desatado sobre las 2:30 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Burgos, provocando la interrupción de una parte esencial del transporte público de la ciudad.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales de gravedad, aunque un operario ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) con pronóstico leve por inhalación de humo. El consistorio ya ha calificado los daños económicos como "muy cuantiosos", si bien todavía no existe una valoración económica precisa de las pérdidas.

Control del fuego y balance de daños

El fuego se ha propagado con gran virulencia por los garajes, situados en la carretera de Poza, alimentado por el combustible de los autobuses. La rápida intervención de los bomberos de Burgos ha sido clave para evitar que el incendio alcanzara la zona administrativa y que los daños en la flota fueran aún mayores. Sin embargo, la cubierta de la nave principal ha colapsado a consecuencia de la intensidad de las llamas.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado a través de sus redes sociales que el aviso de incendio se recibió a las 2:12 horas y que los bomberos lograron tenerlo controlado a las 3:40 horas. En su comunicación, la alcaldesa ha lamentado los importantes daños económicos, que ha descrito como "muy cuantiosos".

Servicios mínimos y líneas suspendidas

El incidente ha obligado al Servicio de Movilidad a reorganizar por completo el transporte urbano con servicios mínimos para tratar de paliar el impacto en los ciudadanos. En total, seis líneas han quedado sin servicio por el momento, afectando a los trayectos de las líneas 7, 9, 10, 15, 20 y 23. Los técnicos del Ayuntamiento trabajan desde primera hora en las cocheras para establecer un plan de contingencia.

Ante la gravedad de la situación, la alcaldesa Cristina Ayala ha convocado una reunión de urgencia con los portavoces de todos los grupos municipales. Además, está previsto que a las 9:30 horas realice una comparecencia pública ante los medios de comunicación para ofrecer una valoración más detallada de lo ocurrido y las medidas que se tomarán.