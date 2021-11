Un incendio en el almacén del Sonorama (Burgos) provoca 100.000 euros en pérdidas

En torno a 100.000 euros en material se calcula que se han perdido en el incendio de la nave que utiliza como almacén en Aranda de Duero (Burgos) la asociación Art de Troya, promotora del festival Sonorama-Ribera, y que ha quedado arrasada por las llamas esta mañana.



Juan Carlos de la Fuente, uno de los principales responsables del festival que se celebra cada mes de agosto en Aranda de Duero (Burgos), en declaraciones a la Agencia EFE ha reconocido la dificultad para, en un primer momento, cuantificar las pérdidas aunque es fácil que se acerquen a los 100.000 euros.



"Decenas de miles de euros, seguro. Probablemente 100.000. Estamos hablando de mucho material, cosas que podían seguir utilizándose y han quedado destruidas o inservibles por el humo, las cenizas y el agua", ha lamentado.



En el interior de la nave de la calle Logroño se guardaban algunos elementos icónicos del festival arandino, como la figura del dios Baco que cada año preside el escenario principal de Sonorama.



Asimismo, numerosos muebles y enseres, colchones, las sillas adquiridas para la edición de 2021, donde el público tuvo que asistir a los conciertos sentado, barras o vasos también han desaparecido pasto de las llamas.



El almacén de Sonorama Ribera es la central de las tres naves que se han visto afectadas por el incendio declarado poco después de las 06:00 horas de la mañana en la calle Logroño del Polígono Industrial Allendeduero de la capital ribereña.



El fuego, del que aún no se conocen las causas ni el punto de origen, ha dañado también un taller mecánico de reciente apertura, en cuyo interior había cerca de media docena de vehículos, y unas instalaciones donde se acumulaba madera.

06:09 horas: #incendio en nave de polígono industrial Allendeduero, en la C/Logroño. El fuego afecta a las naves aledañas. Se colabora con @Bomberos_Aranda, se da por controlado a las 10:00 horas, aunque continuarán los trabajos a lo largo de la jornada.#ArandadeDueropic.twitter.com/5bny4mLheH — Policía Local Aranda de Duero (@PoliciaLocalAD) November 19, 2021

Dos dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de Aranda de Duero, el saliente de turno y el que entraba a primera hora de la mañana, se han afanado en controlar unas llamas que desprendieron una densa humareda negra que se divisaba desde casi toda la localidad.



En torno a las 10:00 horas de la mañana se daba por controlado el incendio que, no obstante, aún no se considera extinguido. A mediodía los bomberos se esforzaban por sacar todo el material combustible que permanecía en el interior de las naves para evitar que siguiera ardiendo.



Aunque no ha habido que lamentar más que daños materiales, uno de los bomberos participantes en las labores de extinción ha tenido que ser trasladado al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero afectado por la inhalación de humo y el esfuerzo realizado, aunque ha sido dado de alta a lo largo de la mañana.