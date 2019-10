Igea insiste en la necesidad de acometer una reordenación de la Atención Primaria

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha insistido en la necesidad de “reordenar" la atención para que los médicos "presten un servicio razonable, puedan prestar atención continuada, puedan prestar todos los servicios que el sistema nacional de salud ofrece a los ciudadanos y prestarlos con calidad”. Lo ha hecho en la Universidad de Burgos antes de inaugurar el Congreso Internacional sobre Despoblamiento en España: Políticas de Repoblación.

Sobre esta reordenación, Igea ha dicho que “se está trabajando todavía en esa propuesta de reordenación” y ha destacado que se ha hecho una propuesta “de mano tendida” también a la oposición para participar en esa reordenación de la Atención Primaria que no ha tenido respuesta en el PSOE. “Estamos esperando saber si el PSOE tiene alguna respuesta más que decir que no a todo, si el PSOE sabe hacer algo más que destruir, si sabe hacer algo más que crítica personal pero la propuesta se va a llevar a cabo”, ha lamentado.

"A pesar de que corresponde a la Consejería de Sanidad y no me gustaría inmiscuirme en una Consejería que no es la mía”, precisó Igea, afirmó que Burgos es “un único área de salud” y que los facultativos son "especialistas de área desde hace ya muchos años”. “Lo que es evidente y una absoluta irresponsabilidad es que no puede haber un Hospital que no cubra la asistencia ginecológica y obstétrica”, en referencia a la movilidad de dos ginecólogos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) al comarcal Santos Reyes de Aranda de Duero.

“Un Hospital que no atiende un parto, que no tiene capacidad de atender a las mujeres embarazadas es un hospital que debe cerrar”, denunció, y agregó que “es el sitio más peligroso del mundo”. Además, añadió que “quiénes han planteado que la asistencia ginecológica en Aranda de Duero con personal facultativo del Hospital de Burgos es inconveniente deberían de explicarle a las mujeres de la zona de Aranda de Duero qué es lo que les propone pero desde luego es difícil compatibilizar esa postura con el juramento hipocrático”.