Igea escenifica su apoyo “explícito” a la Gerencia del HUBU tras denegar la prórroga laboral al oncólogo Girón

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, escenificó hoy en Burgos su apoyo “explícito” a la Gerencia y a los trabajadores del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), tras la polémica suscitada tras la petición por parte del presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, de la destitución del gerente, José María Romo, a raíz de las dimisiones de varios jefes de sección y la no prórroga de la vida laboral del oncólogo Carlos García Girón.

En este sentido, Igea -quien visitó las instalaciones del HUBU– reiteró que el oncólogo no cumple los tres puntos que fija la normativa (aprobada en 2012), que serían, según recordó, que hay especialistas en la bolsa de empleo que podrían sustituir a García Girón, que no desarrolla técnicas relevantes en el ejercicio de su profesión y que tampoco lidera proyectos de investigación importantes.

A ellos, Igea añadió que “o que se esté en una situación que lo haga a uno imprescindible, y no es el caso”. En este contexto, el vicepresidente de la Junta entendió que hay que agradecerle su “excelente trabajo”, al tiempo que precisó que no se puede tratar a la gente de forma desigual “sin caer en algo que es delictivo, como la prevaricación”. “Nadie es más que nadie ante la ley ni ante la norma”, exclamó, y agregó: “Los hospitales no son de nadie, de nadie más que los ciudadanos”.

En esta línea, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico argumentó que todos los profesionales que han sido nombrados jefes de sección o de servicio han pasado un proceso selectivo de acuerdo a la normativa vigente, que determina la obligatoriedad de renovar los mandos intermedios cada cuatro años. Por ello, entendió que la norma es “buena” porque también lo son la renovación, la competencia y la objetividad. Al tiempo, Igea destacó que “este gobierno no vino a hacer las cosas igual”. “Un hospital es un portaviones y cambiar el rumbo no se hace de la noche a la mañana”, espetó.

Preguntado acerca de qué va a hacer el Gobierno autonómico para calmar el actual clima laboral del HUBU que se encuentra crispado por la situación, Igea señaló que entre otras cosas, se va “reconocer a todo el mundo su trabajo, su esfuerzo y dedicación”, al tiempo que aseguró que “no entrar en las guerras ni descalificaciones personales”.

“Seguir trabajando y decirles a los trabajadores que apreciamos su trabajo, de verdad, la de todos, y que no hay nadie ni este hospital ni en ninguna parte que sea más que nadie y que el esfuerzo de todos y cada uno hay que reconocerlo”, concluyó el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado