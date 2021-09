Igea avisa al PP de que irá a los tribunales si piden "prevaricar" en el HUBU

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), ha avisado este lunes al PP de Burgos de que "quienes solicitan" que la Gerencia del Hospital de Burgos (HUBU) prevarique al no "cumplir y hacer cumplir la ley" a sabiendas en materia de nombramientos, "tendrán que explicarlo en los tribunales".



Tras un fin de semana en el que se han intercambiado críticas por la gestión del Hospital burgalés, con la decisión de no permitir al doctor García Girón -oncólogo- prolongar su actividad profesional, lo que ha reprochado el PP de Burgos, Igea ha mostrado este lunes su total apoyo hacia el director gerente del complejo hospitalario, José María Romo, quien por su parte ha grabado un mensaje en el que afea al PP que haya optado por "el ruido mediático y las redes sociales incendiadas".



"El gerente de Burgos cuenta con todo nuestro respaldo para cumplir y hacer cumplir la ley. Ley elaborada por el PP de Castilla y León", ha adelantado Igea en un mensaje publicado en la red social Twitter, que remata con una advertencia: "Quienes solicitan que prevariquemos tendrán que explicarlo en los tribunales".

El gerente de Burgos cuenta con todo nuestro respaldo para cumplir y hacer cumplir la ley. Ley elaborada por el @PopularesCyL . Quienes solicitan que prevariquemos tendrán que explicarlo en los tribunales pic.twitter.com/9QRemPIiIk — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) September 13, 2021

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado







En su grabación, el gerente ha remarcado que él está "obligado a cumplir las normas" y "nadie" le puede pedir que se las salte, por lo que ha reconocido que "sorprende que las acusaciones se hagan contra normas que el PP ha implantado y puesto en marcha".



No obstante, referido al caso del oncólogo García Girón, quien ha pedido seguir ejerciendo y no jubilarse, el gerente ha afirmado que hay "mecanismos regulares" para subsanar los errores que se pudieran haber cometido, en referencia a los recursos de reposición, mientras que se ha mostrado crítico con que el PP haya optado "por otra vía", centrada en el "ruido mediático" y las "redes sociales incendiadas", que resulta "muy poco provechoso para el hospital".



"Dice muy poco de quien lo está haciendo", ha apostillado el gerente del hospital contra los responsables provinciales del PP burgalés.



Por su parte, el que fuera jefe de servicio de Oncología del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) denuncia persecución y acoso laboral por parte, entre otros de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el director del hospital, José María Romo, después de que le hayan denegado la prórroga de su jubilación.



Después de 38 años de experiencia, Carlos García Girón se jubilará a los 68 años el 28 de octubre, después de que Sacyl le haya denegado la prórroga de dos años que había solicitado argumentando que su tarea “no es relevante”.



En declaraciones a Efe, García Girón ha afirmado que quienes han informado contra la prórroga no están capacitados para valorar su labor porque “deben ser los pacientes los que hagan esa valoración”.



En este momento, el doctor García Girón se encarga de la formación de residentes, la recepción y estudio de 200 pacientes derivados desde Aranda y el tratamiento de cuatro tipos específicos de cáncer.



Asegura que otros jefes de servicio han sufrido persecuciones desde hace dos años, cuando se opusieron en bloque a la manera en que fue cesado el anterior gerente del hospital, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso.



El oncólogo no confía en que prospere su recurso de reposición contra la denegación de la prórroga y reconoce que un recurso contencioso sería poco útil porque tardaría demasiado en resolverse, unos dos años.



Cinco oncólogos de Burgos leyeron la semana pasada en el Colegio de Médicos un comunicado respaldando la postura de García Girón y denunciando la situación que se ha generado.