El Hubu recupera progresivamente la actividad en consultas, pruebas diagnósticas y hospitalización

A medida que el descenso en el ritmo de nuevos contagios lo ha permitido, el Hospital de Burgos ha ido recuperando progresivamente su actividad asistencial, de acuerdo con un plan de desescalada diseñado de manera conjunta por los diferentes servicios hospitalarios y aprobado por la gerencia regional.

Ese plan, que incluye la reorganización de las agendas y de las estructuras que se habían modificado para atender las necesidades surgidas a raíz de la crisis sanitaria, dedica un amplio apartado a las medidas de seguridad que profesionales y pacientes deben atender en el nuevo escenario.

Se han establecido atendiendo a criterios médicos y científicos con la finalidad de minimizar el riesgo, aún presente, de contagio del virus.

Medidas generales

- Entrada al centro: en cada uno de los accesos al hospital se han habilitado puntos dotados de solución hidroalcohólica. El personal informará sobre el uso de mascarilla y la realización de higiene de manos. Una vez en el área de consultas, hospitalización o cualquier otra área a donde acuda el paciente, seguirá las indicaciones del personal de cada unidad, que le informará de cualquier medida de prevención adicional que haya que realizar en cada caso.

- Uso de mascarillas: deben acudir al hospital con mascarilla preferentemente quirúrgica cubriendo nariz y boca, llevándola siempre desde su entrada al centro. En el caso de acudir con mascarillas con válvula, deberá sustituirse o ponerse encima una quirúrgica, ya que esta no protege la salida de secreciones respiratorias de la misma manera.

- Higiene de manos: deberán realizar higiene de manos en los puntos habilitados en las entradas al hospital. Según el área a donde se dirija el paciente, se le podrá indicar la realización de higiene de manos en algún otro momento de su estancia en el centro (consultas, hospitalización…).

- Uso de guantes: de forma general, no estará permitido. El uso de guantes por la población general es una medida no recomendada por autoridades oficiales como la Organización Mundial de la Salud, ya que no aporta una protección adicional respecto a la higiene de manos e, incluso, puede incrementar las posibilidades de transmisión del virus entre personas o a partir de superficies potencialmente contaminadas. Los guantes se deben utilizar exclusivamente si hay una indicación expresa (en caso de que sean necesarios, se le indicará al paciente) y deben retirarse inmediatamente tras finalizar la necesidad. Siempre debe hacerse higiene de manos antes y después de utilizar los guantes.

Antes de la consulta o prueba diagnóstica

Dependiendo del tipo de atención hospitalaria que requiera el paciente, recibirá una llamada telefónica unas 48h antes de la cita para cumplimentar una encuesta clínica y epidemiológica donde se le preguntará por sintomatología, contactos y otras cuestiones relacionadas con el COVID. Para efectuar algunas pruebas y otros actos médicos o quirúrgicos, es posible que el paciente tenga que realizarse un test PCR para conocer su estado respecto al coronavirus. En los casos en los que sea necesario, se le informará previamente para que, en coordinación con Atención Primaria, el paciente sepa dónde y cuándo se le realizará el test. Además, se realizarán consultas no presenciales en aquellos casos que el profesional lo considere posible para evitar visitas innecesarias al centro y reducir así el riesgo de exposición de los pacientes.

Consulta presencial

Las áreas de consulta externa, pruebas y otras zonas a las que los pacientes acuden con cita previa, se han organizado para evitar las aglomeraciones en salas de espera o pasillos y respetar las distancias de seguridad y otras medidas preventivas. Para ello, los pacientes deberán conocer y cumplir las siguientes recomendaciones:

- No se deberá acudir sin cita previa.

- Los pacientes acudirán solos a no ser que sea necesaria la presencia de acompañante.

- El acompañante deberá estar asintomático (sin síntomas compatibles con COVID-19) y será preferentemente una persona menor de 70 años y sin factores de riesgo.

- No acudirán antes de la hora prevista.

- Mantendrán la distancia de seguridad durante la espera y en la consulta con los demás pacientes y profesionales, y seguirán las señalizaciones e indicaciones del personal.

- Si el paciente presenta síntomas compatibles con COVID-19 antes de la consulta, deberá informar telefónicamente al servicio, que valorará la situación. En caso de que note síntomas una vez en el hospital, deberá comunicarlo al personal sanitario cuanto antes.

Hospitalización

El Hospital mantiene zonas aisladas para el ingreso de pacientes COVID (confirmados y con sospecha). Respecto al resto de plantas de hospitalización, se seguirán una serie de medidas de prevención para proporcionar una asistencia segura. Pacientes y familiares deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal sanitario. Las indicaciones generales son:

- El paciente empleará mascarilla siempre que no sea posible guardar distancias de seguridad con su acompañante, otros pacientes y personal, salvo que exista contraindicación médica.

- El paciente informará rápidamente de cualquier nuevo síntoma compatible con COVID-19 durante el ingreso (dificultad al respirar, fiebre, tos…).

- No se recomiendan visitas y, cuando sea necesario, a criterio del personal de enfermería, se permitirá un acompañante por paciente. Se procurará que sea siempre la misma persona. El acompañante deberá estar asintomático (sin síntomas compatibles con COVID-19) y será preferentemente una persona menor de 70 años y sin factores de riesgo. Asimismo, deberá llevar mascarilla quirúrgica, mantener distancias de seguridad y realizar higiene de manos frecuente.

- Se fomentará la información telefónica a familiares.

Transporte al hospital

En la medida de lo posible, es preferible acudir al hospital en vehículo privado. En caso de acudir en ambulancia, deberán seguir las normas existentes para el transporte sanitario durante el trayecto, indicadas por el personal que realice el traslado. El cumplimiento de las normas establecidas es esencial para reducir al máximo la posibilidad de contagio por coronavirus. La actividad asistencial del hospital se está reanudando de manera progresiva y, para que se pueda volver al máximo de su capacidad, se requiere que los usuarios participen, con su comprensión y responsabilidad, en un proceso que afecta a todos.