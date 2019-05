El HUBU, reconocido en la Jornada de buenas prácticas de Sacyl

Las Cortes de Castilla y León acogen mañana la Jornada de buenas prácticas sobre recomendaciones ‘No Hacer’ en Sacyl. La jornada se cerrará con la entrega de los reconocimientos Buenas prácticas ‘No Hacer’ en Sacyl 2019, entre los que se encuentran dos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU): Gestión de la demanda: como tramitar las peticiones de ‘No Hacer’ desde el laboratorio y Retirada de catéteres venosos innecesarios.

Castilla y León ocupa un lugar destacado en el despliegue de las recomendaciones de ‘No Hacer’ a nivel nacional y en la ponencia se realizará un balance de los resultados conseguidos en la comunidad hasta ahora. También se presentarán temas como ‘Flebitis zero, una estrategia para disminuir los catéteres que no necesitamos’, que impartirá Carmelo Villafranca Renes, subdirector de Enfermería CAU de Burgos. Asimismo, se tratarán las buenas prácticas para evitar los riesgos del sobrediagnóstico (pruebas de imagen, de laboratorio, exceso de control, etc.) y buenas prácticas cuando el exceso de tratamiento y de cuidados supone un riesgo para la seguridad del paciente (uso de broncodilatadores en niños, alimentación en pacientes con demencia avanzada, ayudas para evitar combinaciones de fármacos, etc.) para lo que se contará con profesionales de toda la comunidad. Tras estas ponencias, tendrá lugar una mesa debate.

Los objetivos que persigue esta jornada son trasladar la necesidad de avanzar hacia una organización basada en aportar valor, difundir los resultados alcanzados hasta ahora con el proyecto, compartir buenas prácticas que han tenido un impacto importante en resultados y dibujar el futuro del proyecto.

La jornada está dirigida a jefes de servicio, supervisores de enfermería y coordinadores, responsables de enfermería de centros de salud, profesionales asistenciales, responsables del proyecto ‘No Hacer’, unidades de calidad y equipos directivos.

Proyecto ‘No Hacer’

El proyecto ‘No Hacer’ surge de iniciativas internacionales como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. En nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha desarrollado el proyecto ‘Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España’, que se inició en 2013 a fin de disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias –aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias-. Puesto en marcha en coordinación por Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se inició como respuesta a una propuesta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) para acordar recomendaciones de ‘No Hacer’ basadas en la evidencia científica.