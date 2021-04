Hostelería y comercio de Burgos se unen para realizar actividades que beneficien a ambos colectivos

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos (FEHB), Fernando de la Varga, y la presidenta de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) de Burgos, Consuelo Fontecha, firmaron hoy un acuerdo marco de colaboración entre las dos entidades con el objetivo de realizar actividades conjuntas que beneficien a ambos colectivos y promocionen la capital burgalesa.

Se trata de un convenio que se enmarca dentro de la línea de colaboración abierta entre ambos colectivos con el proyecto ‘Intro-Burgos’, que iniciaron y se vieron obligados a interrumpir por la llegada de la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. La Federación de Empresarios de Hostelería, la FEC, la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), la Asociación de Cocineros y Reposteros (Acorebu) y las agrupaciones hosteleras de Aranda y Miranda (Asohar y Ruta 09200) unieron sus fuerzas en marzo de 2020 para vincular la gastronomía a toda la provincia a través de un nuevo festival denominado ‘Intro-Burgos’ pero que tuvo que suspenderse por el COVID-19.

Además, el documento sellado hoy pretende también “unir fuerzas” de cara a reivindicar medidas a las administraciones públicas, así como “tender la mano” al Ayuntamiento para elaborar un plan de promoción de la capital. En este sentido, Fontecha señaló que “la pandemia no puede ser motivo para no trabajar en un plan de promoción” desde el Ayuntamiento y sostuvo que “si no se está haciendo, tenemos un problema serio” y que “si se está haciendo, lo que queremos es colaborar”.

Por el momento, ambos colectivos se encuentran elaborando un plan de trabajo en el que tratarán de poner en común acciones y campañas que puedan beneficiar a los dos colectivos. “Ha llegado la hora de dar un paso adelante y adaptarse a los nuevos tiempos”, subrayó De la Varga, al tiempo que consideró que la mejor forma de hacerlo pasa por que las dos entidades “vayan de la mano”.

En este sentido, Consuelo Fontecha señaló que “cualquiera de las dos federaciones pueda hacer uso de esta propia plataforma para que tanto hostelería como comerciantes puedan participar de esta plataforma y puedan hacerla crecer y que funcione de una manera de una forma más o menos rápida”.

Por su parte, De la Varga subrayó que con este convenio se pretende que ambas organizaciones “puedan caminar en la mejoría de la ciudad”, que al final, dijo, “repercuta en una mejor calidad de vida para los burgaleses”. “Tanto el comercio como la hostelería tienen que dar un paso adelante y oportuno para adaptarnos a estos nuevos tiempos que vienen”, exclamó, al tiempo que reiteró la finalidad de “beneficiar a la ciudad de Burgos”.

Cultura y hostelería

Por otro lado, el también presidente de los empresarios de Hostelería de Castilla y León criticó que algunos consideren la cultura ‘más segura’ que la hostelería en la situación de pandemia actual, en alusión a los conciertos que ofreció estos días el grupo burgalés La M.O.D.A. en el Fórum Evolución de Burgos dentro de su gira nacional.

“Si que he visto que si se puede llenar el Fórum para un concierto pero no se puede ir a un bar o a rezar a una iglesia. A partir de ahí que cada uno saque sus consecuencias”, manifestó De la Varga. Asimismo, se refirió a que la situación que atraviesa el sector “empieza a ser una factura más psicológica y anímica”. “Son catorce meses de prácticamente cierre total en el sector hostelero y eso está provocando que ahora mismo el desánimo y la desgana se haya implantado en el sector”.