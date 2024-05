La hostelería de Burgos busca trabajadores, con el verano en el horizonte: "Del 400%"

Ahora que se acerca el verano, los jóvenes encuentran en la hostelería un lugar en el que acceder al mercado laboral. Es una manera de sacarse un sueldo durante las vacaciones de los estudiantes y sirve para ir cogiendo experiencia. De hecho, a muchos esa primera toma de contacto les sirve para lanzar en el futuro su propio negocio.

En Burgos hay unos 3.000 establecimientos de hostelería entre bares, cafeterías, restaurantes y salones de banquete. Y el perfil de losnuevos emprendedores es, en su mayoría personas formadas y con experiencia previa en el sector.

¿Hacen falta trabajadores en el sector hostelero?



Esta no es una salida temporal, como algunos pueden pensar. El sector está demandando profesionales. Personas formadas que se especialicen en cualquier ámbito de la hostelería. La probabilidad de encontrar trabajo es máxima. Es decir, si optas por dirigir tu futuro hacia esta vía, vas a tener un puesto de trabajo. En COPE hemos charlado con Óscar Carbonell. Es el director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos: "La empleabilidad no es del 100%. Es del 400%, porque no hay profesionales. El mercado necesita muchísimos más profesionales de los que ahora mismo están saliendo de la hostelería. No tenemos que quedarnos que un camarero es alguien que trabaja 'x' horas el fin de semana y cobra 1.000 euros. Evidentemente hay esos puestos, como los hay en otros sectores. Nosotros lo que reivindicamos es la profesionalización y los puestos de trabajos cualificados en el sector", explica Carbonell.

La hostelería y el turismo abarcan el 13% del PIB y el 16% de la fuerza laboral del país. Se trata de una de las industrias más importantes del país, y más reconocidas en el exterior. Estas cifras demuestran la importancia del sector en España. "Si va a cualquier hotel de 4 o 5 estrellas o a un restaurante de gastronómico, ese establecimiento va a tener vinos de gran valor, va a tener cocina que hay que explicarla, elaboraciones que hay que hacerlas con gran precisión. Eso lo pueden hacer profesionales", recuerda en COPE el director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos.

Sin embargo, la falta de profesionales sigue lastrando las opciones de negocio de los hosteleros. "En Burgos conozco el caso de hosteleros que no sacan la terraza completa, porque no la pueden cubrir. Algún restaurante no abre el comedor algunos días porque tampoco lo puede cubrir", relata el Enrique Seco, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos.

Y es que las políticas actuales, según Enrique Seco, tampoco ayudan a que haya más trabajadores en hostelería, que lleven a cabo esa labor también necesaria de camarero. "Hay personas que prefieren quedarse en casa", comenta.