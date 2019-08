El hombre con más donaciones de Europa es burgalés

El hombre que ha realizado el mayor número de donaciones de Europa es burgalés. Su nombre es Francisco del Amo y es el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, donde, como se ve, predica con el ejemplo.

Hace pocos días superó la barrera de las 400 donaciones. Lleva 42 años realizando este solidario gesto, acudiendo cada 15 o 20 días a donar mediante aféresis, un método por el que se dona plaquetas y plasma y que se puede hacer más veces que las 3 o 4 veces al año que se puede donar solo sangre. Nos ha reconocido que al principo él también tenía miedo a las agujas. "Cuando hablas con alguien todo el mundo está convencido de la necesidad de la donación de sangre, de lo importante que es la donación de sangre y dicen exactamente lo mismo y le dije hace años a mi madre cuando me decía ¿por qué no te vienes conmigo? y yo le respondía la próxima vez que vayas te acompaño", afirma, reconociendo que es normal que la primera vez estemos temerosos por ver la sangre salir de nuestro brazo.

Francisco dice provocar a los demás pidiéndoles que le prometan una donación y que luego ya hagan lo que quieran. "Luego ellos mismo vienen y me dicen que no es para tanto, pues efectivamente eso es lo que quería yo con mi provocación, que te des cuenta de que no es para tanto, es poco más que el picotazo de un mosquito y luego solo tienes que pensar exactamente para qué sirve esa donación y lógicamente eso creo que compensa con creces lo que has hecho", señala el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos.

Al principio solo donaba sangre, pero luego se atrevió con las plaquetas por esta emotiva historia. "Una de las veces que fui me preguntó una enfermera oye Paco ¿tú ibas a donar plaquetas, tú querías donar plaquetas, no? Y yo respondía la próxima vez que venga. Siempre lo de la próxima vez por el miedo, pero un día me comentó mira hay una chica que está muy malita, sé que no se va a salvar porque está muy mal pero habrá que intentarlo y en ese momento se me quitaron todos los miedos y desde entonces empecé a donar plaquetas", relata.

Con su gesto, es el primer europeo en llegar a las 400 donaciones y piensa seguir así mientras le responda el cuerpo. Y más aún en verano donde baja notablemente el número de donaciones. El objetivo este año es superar las 20.000 donaciones en Burgos y de momento se han realizado algo más de 11.000, por lo que Francisco del Amo, anima a todos a realizar este gesto que lleva muy poco tiempo pero ayuda mucho y a muchos. "Yo siempre hago la misma pregunta: ¿tú te cambiarías por la persona que está esperando tu sangre? Nadie se quiere cambiar, el que está esperando tu sangre si se cambiaría por ti. Yo creo que es mucho más importante tener la salud para regalarla por algo que efectivamente que tiene cuesta nada".

De lunes a viernes se puede donar en el Hospital Divino Vallés, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 h. Y este sábado en el ambulatorio de Gamonal. El siguiente en San Agustín y el último en el Rural Norte – Sur.