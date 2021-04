La Guardia Civil detiene a un joven por el robo de una importante cantidad de cobre en La Bureba

La Guardia Civil ha detenido a E.A.E. (18) como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas al sustraer una importante cantidad de material de cobre de primera calidad del interior de un edificio en fase de rehabilitación de una localidad de La Bureba.

Los hechos fueron descubiertos y denunciados el pasado mes de febrero desde el Ayuntamiento, al observar varios desperfectos y la desaparición de una importante cantidad de componentes eléctricos, cableado de cobre, cuadros de luz y objetos de fontanería, material que echó en falta los empleados de la empresa que está realizando las obras de remodelación del interior de un edificio de propiedad municipal.

La inspección ocular practicada en el lugar destapó que el autor o autores habían entrado con el empleo de la fuerza a través de una puerta, siendo más que probable que lo hiciera en horario nocturno. También las primeras investigaciones permitieron conocer que en el pasado mes de diciembre se realizaron varias entregas de cobre y material de fontanería por una misma persona, objetos considerados como de “primera calidad”, en una planta de reciclaje de residuos metálicos de la provincia; material que arrojó un peso total en báscula cercano a la media tonelada y que coincidía con el denunciado como sustraído.

Las pesquisas practicadas, además de revelar que el robo tuvo que perpetrarse en ese mes, han permitido conocer la identidad de la persona que hizo entrega de toda esta mercancía a quien, además, se le ha podido vincular con el lugar de los hechos en la fecha de la posible comisión.

Localizado, E.A.E., que no ha podido demostrar el origen y lícita procedencia de todo el material entregado, ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Debido al tiempo transcurrido, ninguno de los objetos sustraídos ha sido recuperado ya que en el momento del esclarecimiento del ilícito, estos ya habían sido procesados. La dificultad en el seguimiento y esclarecimiento de este tipo de ilícitos radica no solamente en que el “botín” no suele ser recuperado, sino también en la indefensión de los perjudicados a la hora conocer el hecho y la tardanza en denunciar.

El destino final de estos objetos es la venta para obtener un rápido lucro, procediéndose posteriormente a su transformación mediante fundición.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.