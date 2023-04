La “gran manifestación” por las infraestructuras de Burgos será después del 28 de mayo

La denominada ‘Plataforma Cívica por las Infraestructuras ferroviarias de Burgos. Corredor Atlántico y Corredor Central’ convocará una “gran manifestación” después de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo porque se trata de una plataforma “sin colores” y “sin afiliación política alguna”.

“La manifestación se convocará pasadas las elecciones, la plataforma no tiene color ninguno y lo que quiere es ser una herramienta útil, una herramienta para los representantes que sean elegidos por los ciudadanos, los que sean, sepan que tiene todo el apoyo para estas reivindicaciones allí donde haya que llevarlas”, aseveró hoy su portavoz, la CEO de Grupo Nicolás Correa, Carmen Pinto, durante la presentación de las próximas actuaciones que se prevén poner en marcha.

Unas actuaciones que persiguen, dijo, evidenciar “el hartazgo de cómo hemos sido tratados”, sobre todo, tras conocer las inversiones que se van a llevar a cabo en el Corredor Atlántico, y que han dejado fuera a la provincia burgalesa. “La constatación de cómo Burgos, y con ello toda la provincia, se quedaba fuera de ser considerado nodo básico ferroviario en el Corredor Atlántico, como ya pasó con el Corredor Central, básicos ambos para que Burgos mantenga su posición logística, ha sido la gota que ha colmado el vaso”, reconoció.

“Sin esta posición logística, es muy difícil pensar en el desarrollo de la ciudad, en un futuro prometedor para las nuevas generaciones puesto que sin una buena base logística, será difícil que seamos atractivos para nuevas oportunidades”, apuntó Pinto, al tiempo que añadió que “esta decisión, basada en que no se cumplen determinados criterios de convergencia para la misma, ignora a la vez, la existencia de importantes infraestructuras ya operativas” como son la Aduana, el Puerto Seco o la terminal de Mercancías de Villafría, “elementos más que suficientes para que sea revisada”, consideró.

‘Burgos exige respeto y futuro’

Asimismo, Pinto adelantó que el próximo 8 de mayo tendrá lugar la presentación de la Plataforma Cívica para el Desarrollo de las Infraestructuras en la Casa del Cordón, en la que estarán todos los integrantes de la misma. Hasta el momento, precisó, son más de 150 las asociaciones y colectivos de toda la provincia que han confirmado su adhesión de manera formal entre asociaciones empresariales, sindicatos, colegios empresariales, entidades del tercer sector y asociaciones socio-sanitarias, representantes vecinales, peñas, universidades, fundaciones, así como asociaciones del mundo de la cultura y deporte.

Será en este marco, afirmó, cuando se den a conocer los detalles de los pasos a seguir para darle visibilidad y que llegue a todos los ciudadanos, bajo el lema de ‘Burgos exige respeto y futuro’. Además, insistió en que se sigue trabajando de cara a que puedan adherirse otros representantes de los sectores de la sociedad burgalesa.

“Plataforma absolutamente transversal”

La portavoz de la Plataforma Cívica reiteró que se trata de “una plataforma absolutamente transversal” y que “no tiene colores de ningún tipo, ni afiliaciones políticas”. “Lo único que nos une es la necesidad de decir ‘hasta aquí’ queriendo aprovechar la oportunidad que nos brinda estar organizados bajo esta Plataforma para, de manera unánime, dar visibilidad a la injusticia que se comente al dejar a Burgos, cruce de caminos, fuera de todos ellos, limitando por tanto su futuro”.

“En un momento de importantísimas inversiones para el desarrollo de futuros logísticos, no se puede permitir que no se contemplen inversiones para Burgos, ninguneando su potencial geográfico, económico y logístico, demostrado ya a lo largo de muchas décadas”, agregó. Desde la Plataforma, entendieron que “es el momento de aunar fuerzas y no dejar pasar este último tren sin hacer nada” e “intentar que las decisiones que hoy se consideran firmes, puedan ser revisadas y que Burgos pase a formar parte de estos corredores logísticos, por derecho propio y vuelva a estar en el mapa”.

Pinto estuvo acompañada por diferentes representantes de la Plataforma como la presidenta de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC), Consuelo Fontecha; la secretaria general de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, María Jesús Martínez; la secretaria general de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), Emiliana Molero; así como del presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Álvaro Peso.