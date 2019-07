La Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero regresa con acceso totalmente gratuito

El Consejo Regulador de Ribera del Duero ha presentado esta mañana la III edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, por medio de una rueda de prensa llevada a cabo en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. En ella se ha anunciado que, por primera vez, esta festividad durará hasta dos días (27 y 28 de septiembre) en Aranda de Duero y tendrá un acceso totalmente gratuito a cada una de sus actividades y conciertos.

La reconocida actriz Sílvia Abril, embajadora oficial de Ribera del Duero, será la madrina y encargada de inaugurar la tercera edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de la DO, que dará su pistoletazo de salida el próximo viernes 27 de septiembre en Aranda de Duero con el encendido del alumbrado y la apertura de los puestos de las diferentes bodegas, prolegómenos que darán la bienvenida a la primera actuación de la festividad: Fetén Fetén.

Los asistentes a la Gran Fiesta de la Vendimia podrán seguir disfrutando el sábado 28 de espectáculos cargados de #EspírituRibera con la compañía de los mejores vinos de la DO y otras actuaciones como las de Mago de Oz, Nacha Pop, o Luar na Lubre. Además, se celebrará un gran hermanamiento cultural con Galicia, con actuaciones del grupo de danza castellana de la Escuela Municipal de Folclore del Ayuntamiento de Aranda y de La Rondalla Santa Eulalia de Mos desde tierras gallegas, con sus bailarines, gaiteiros, pandereteiros y tambores.

La programación cultural se está cerrando y habrá nuevos anuncios en las próximas semanas. Pendiente está también anunciar que persona será nombrada Ribereña del Año, título que actualmente ostenta el salmantino Quequé, y que reconoce a personalidades de diversos ámbitos que son exponente de la grandeza de Castilla y León, amante de los vinos de Ribera del Duero y de las iniciativas que desarrolla y apadrina la DO.

El vino de Ribera del Duero volverá a compartir protagonismo con la cultura, la gastronomía, el arte y el disfrute por medio de una multitud de actos que tendrán lugar en tres escenarios distintos: Ribera (Plaza Mayor), #EspírituRibera (Parque de la Isla) y Tempranillo (Plaza de la Constitución para público infantil, gentileza de la Ruta del Vino de Ribera del Duero).

Junto a todas estas actuaciones musicales y teatrales pensadas para todos los gustos y públicos, se habilitarán wine bars de bodegas de Ribera del Duero para poder disfrutar de los espectáculos cargados de #EspírituRibera con la compañía de los mejores vinos de la DO. De nuevo, el Consejo Regulador de la DO promueve, conjuntamente con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, una cita única en la que la actividad no cesa y que se contará con la imprescindible colaboración de Ruta del Vino Ribera del Duero y el apoyo de Diputación de Burgos, Asemar, Asohar, Ecovidrio y otras entidades que suman para hacer esto posible.