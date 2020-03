Un gel hidroalcóholico artesano sustituye a la vacía pila de agua bendita en el monsaterio de Silos

Un dispensador de gel hidroalcóholico artesano sustituye a la vacía pila de agua bendita a la entrada del coro de la Iglesia del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos). “Como ya no quedaba en la farmacia del pueblo, lo hemos tenido que improvisar de forma casera utilizando el alcohol de hacer licor benedictino junto con otro elixir preparado por el hermano herbolario conocedor y recolector de plantas naturales”, precisa el padre Alfredo, ecónomo de los monjes benedictinos.

La pandemia del coronavirus y la orden decretada por el Gobierno que establece el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus llegan al silencio de esta pequeña villa burgalesa y atraviesa los muros del Monasterio. “Estamos encerrados pero enterados y preocupados”, declara el monje a la agencia Ical. Por ello, decidieron elaborar un vídeo casero, que empezó ayer como algo “íntimo” y que ya está llegando a muchos hogares con un mensaje de paz y esperanza.

En él, los monjes de la abadía benedictina ofrecen su plegaria por las víctimas del coronavirus y desde ayer solo tañe una de las dos campanas de la torre de su Iglesia. “El sonido de las campanas es el único sonido que tenemos ahora ya que no se puede acudir a la Eucaristía”. “Las celebraciones –siempre tan concurridas en Silos- nos resultan extrañas con los bancos vacíos de fieles, sin visitantes, sin huéspedes, sin peregrinos…”, dice.

En este vídeo, el padre Alfredo traslada a la sociedad: “Las campanas son la voz de Dios, nos invitan, nos llaman a la oración. En estos días duros ofrecemos nuestra plegaria por las víctimas de la pandemia, sus familiares, los contagiados, los que están en cuarentena. Por el personal sanitario por los policías, los militares, la Guardia Civil, por tantos y tantos voluntarios que de forma generosa y abnegada que están colaborando y ayudando”.

A ello, añade que “ahora tocará una sola campana (de las dos de la torre de la Iglesia del Monasterio) y cuando haya pasado todo, rogamos a Dios que sea lo antes posible, tocarán las dos en un hermoso repique, gozoso y festivo. Saldremos adelante. Que Dios os bendiga. Rezamos por todos”. El padre Alfredo también explica que son “muchos” los que les piden oraciones y palabras de consuelo a través del correo electrónico y también les preguntan cómo se encuentran los religiosos. Ayer, subraya que les llamó la Guardia Civil, “siempre tan atenta”, aplaude.

“Aunque estemos solos, no se ha reducido en nada el ritmo litúrgico y con fuerza emocionada cantamos el introito gregoriano: ‘Exsurge Domine, adiuva nos et libera nos, propter nomen tuum…’ ¡Que la cercana irrupción de la Pascua aleje de una vez este flagelo que nos azota! ¡Que pase pronto esta cuaresma descarnada y mortal! Silos no es solamente sus monjes. El Monasterio tiene una irradiación social a su alrededor. Estamos orgullosos de poder crear puestos de trabajo directos e indirectos en esta pobre zona rural. ¿Qué pasará ahora si no viene nadie?”, manifiesta.

Compra on line de productos monásticos

Recuerda que los monjes benedictinos de Silos son autosuficientes y que necesitan “poco para pasar el día a día”. “También tenemos la huerta”, pero “al no contar con ingresos extras no podremos mantener por mucho tiempo al personal contratado, seguir con obras de mantenimiento y restauración propias de un monumento como este”.

Sin embargo, considera que “lo que es peor es que nos vemos limitados a realizar donativos solidarios como el que hemos hecho hace poco a una misión africana”. Por ello, recomienda la compra on line de productos monásticos. “Algunos monasterios no tienen más ingresos que la venta de sus productos que ahora nadie puede comprar en sus tornos. Apoyémosles en estos momentos, no dejemos todo para las grandes plataformas de venta on line”, recalca.

“Lógicamente no nos cuesta estar ‘encerrados’. No tenemos que salir. Pero nos preocupan los mayores y enfermos por ser personas de alto riesgo con sus achaques propios de la edad y enfermedades crónicas. Sería muy arriesgado tener que acudir ahora de urgencia a un hospital”, manifiesta.

También tiene un recuerdo para sus hermanos del priorato de Montserrat de Madrid, la mayoría mayores, y de la residencia de ancianos que alberga. “¡Que la moreneta matritense les proteja!”, exclama. Además, recuerda a sus propios familiares dado que “algunos tienen lejos a sus padres ancianos” y piensan en ellos desde “el impedimento de la distancia”.