García-Gallardo se compromete a no regalar sus votos porque Vox “no es la muleta de nadie”

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se comprometió hoy en Burgos a que “no van a regalar sus votos” porque Vox “no es la muleta de nadie”, aseveró ante alrededor de un centenar de simpatizantes que acudieron al acto público que celebró en la calle Concordia junto al portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa.

En su ciudad natal, tal y como recordó en su intervención, quiso hacer un compromiso público y exclamó: “No os vamos a abandonar, no vamos a regalar nuestros votos”. “Vox no es la muleta de nadie. Vamos a imponer nuestro programa y vamos a presentar una alternativa de futuro y esperanza para Castilla y León”, añadió.

García-Gallardo subrayó que “Vox viene a fijar las prioridades” porque, según lamentó, “lo que no puede ser es seguir despilfarrando dinero público”. “Mientras el dinero que tenía que ir a abrir centros de atención sanitaria, a aumentar los servicios públicos de calidad a los españoles, van destinados a esos chiringuitos ideológicos que se han puesto de rodillas ante los dictados de la izquierda”, manifestó.

Asimismo, destacó que esta formación política “tampoco quiere que sigan esos activistas LGTB y de ideología de género metiéndose en la vida de vuestros hijos diciéndoles cómo poner un preservativo con 10 años” y recalcó que lo que persiguen es que “la educación sea aprender matemáticas, aprender historia, aprender lengua castellana y basta ya de activistas en los colegios”.

En esta línea, indicó que Vox va a apostar por la natalidad y recordó que en 1976 nacían en Castilla y León 38.000 castellanos y leoneses mientras que en 2020 -el último año del que se disponen de datos- “nacieron solo 13.700, un tercio de los cuales solo 11.000 eran de madres y padres castellanos y leoneses”. “Esta situación insoportable”, denunció.

Además, dijo, en Vox van a “revertir el desmantelamiento de nuestra industria” y subrayó que “no van a hacer como el PSOE de Tudanca ni el PP de Maroto, que celebraron el cierre de Garoña”. “No vamos a hacer como el PP y el PSOE que aún aumentado con sus impuestos el coste de la luz, está mandando la industria al extranjero y vamos a apostar y defender los intereses de las industrias y el sector primario Castilla y León frente a los intereses globalistas y el abandono de los demás partidos políticos”, dijo.

“No puede ser que haya dinero para chiringuitos ideológicos de la izquierda y que no haya para la autovía Aguilar de Campoo; no pueden ser 500 millones de euros para el Ministerio de Igualdad y que no haya 10 para la reapertura del tren directo de Madrid a Aranda de Duero y Burgos. No puede ser. Y nosotros tenemos muy claro las prioridades”, enfatizó García-Gallardo.