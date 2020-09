La Fundación VIII Centenario presenta el estudio más completo que existe sobre el pintor Mateo Cerezo el joven

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 presentó hoy el libro 'Mateo Cerezo el joven (1637-1666): Materia y espíritu'. Se trata del catálogo de la exposición homónima que se puede ver en la sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos hasta el 2 de noviembre, y se considera una obra de referencia en la obra y vida del pintor barroco.

La publicación está escrita por el profesor de Historia de la Edad Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, Ismael Gutiérrez Pastor, responsable de la rigurosa crono-biografía del artista burgalés y del catálogo de las obras expuestas, detalladas con minuciosidad, y el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y presidente del Consejo Asesor de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, René Payo Hernanz, autor del capítulo dedicado a las artes en Burgos en la época de los Cerezo.

Entre los hallazgos expuestos en este volumen destaca la atribución de cinco obras al pintor barroco burgalés. Algunas, como San Miguel arcángel, que ilustra la portada del libro y el cartel de la exposición y fue restaurada para esta exposición, estaban mal atribuidas a pintores próximos a Mateo Cerezo, y en otras se desconocía su autoría o no se podía afirmar de manera categórica. De esta manera se incorporan a su obra un Ecce Homo de una colección particular de Murcia, una Inmaculada Concepción de la Diputación provincial de Segovia, otra de una colección particular de Barcelona y una Magdalena Penitente procedente de Madrid, todas ellas expuestas en el claustro de la Catedral de Burgos. Asimismo, este estudio ha revelado que Mateo Cerezo realizaba pequeños bocetos de sus obras mayores.

Han pasado casi 35 años desde que el propio Gutiérrez Pastor, junto a José Rogelio Buendía, publicaran el primer estudio sobre la vida y obra del pintor burgalés. Esta es, sin duda, una de las publicaciones sobre arte barroco español más importantes editadas este año y una actualización sobre la obra del genio barroco reclamada desde hacía tiempo por la comunidad científica.

Mateo Cerezo (Burgos, 1637-Madrid, 1666) fue un pintor que murió muy joven y que trabajaba de distintas maneras, según se iba adaptando a los encargos que le llegaban. Prolífico, aunque con poca variedad temática, sus pinturas tuvieron mucha exposición pública, sobre todo en iglesias de Madrid y conventos de Valladolid, lo que le convirtió en un artista exitoso según los estándares del siglo XVII y muy cotizado nada más fallecer. Actualmente es un pintor muy solicitado por los coleccionistas en el ámbito internacional, pero Gutiérrez Pastor lamenta que buena parte de su mejor obra se haya ido de España en el último lustro. El catálogo se puede adquirir en la exposición y tiene un precio de 15 euros.

Desde los orígenes hasta su fama póstuma

La exposición ‘Mateo Cerezo el joven (1637-1666): materia y espíritu’, organizada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, es la primera muestra monográfica sobre la figura del genial pintor barroco burgalés y se enmarca dentro de los actos de conmemoración de los 800 años que la Seo castellana cumplirá en 2021.

Consta de 26 obras, cuatro estampas y 22 lienzos, y recorre su obra desde sus orígenes como pintor y su formación burgalesa hasta su fama póstuma. Sobresalen los temas devocionales, como la Inmaculada Concepción o la Magdalena penitente, que muestran la rapidez de su evolución y la flexible asimilación de los grandes maestros venecianos y flamencos, así como sus cotizados bodegones.