El Fórum Evolución de Burgos acogerá la XIX Conferencia ICTF prevista para septiembre de 2023

La capital burgalesa acogerá la décimo novena edición de la International Conferencia on Thin Films (ICTF) prevista para septiembre de 2023. Un evento que reunirá a más de 400 científicos de todo el mundo y que está avalado por la International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA) y promovido en España por la Sociedad Española de Vacío.

Esta conferencia aglutinará a investigadores científicos relevantes del campo de las capas finas y los recubrimientos, promoviendo futuras colaboraciones interdisciplinares entre físicos, químicos, matemáticos, ingenieros de materiales y tecnólogos.

Las temáticas que cubre van desde aspectos de investigación fundamental relacionados con propiedades singulares químicofísicas o estructurales a escala nanométrica de materiales, así como su implementación en nuevos dispositivos con aplicación en campos de interés industrial, tales como biomedicina, sensórica o energía.

La candidatura burgalesa ha sido impulsada por los profesores Francisco Yubero e Irene Palacio, ambos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el respaldo de la Oficina de Congresos de Burgos y el Fórum Evolución.

La candidatura fue defendida en la asamblea anual de la organización, donde se presentó un amplio programa de actividades científicas, complementado con una variada oferta cultural, turística y gastronómica.

Esta es la segunda ocasión en la que Burgos se postula para albergar este congreso, después de presentar su candidatura en 2019, si bien entonces se impuso la defendida por la Asociación Húngara de Vacío que proponía como sede Budapest.

