El Foro de la Cultura, uno de los mejores proyectos de industrias culturales de la última década

El Ministerio de Cultura y Deporte ha seleccionado al Foro de la Cultura como uno de los mejores proyectos de industrias culturales que han concurrido a la convocatoria de ayudas a lo largo de los diez últimos años. Por primera vez, el Ministerio de Cultura y Deporte celebrará un encuentro para presentar los cuatro proyectos elegidos, junto al Foro: Programa Dinamo, Invisibles y Artists on the Way. El acto, bajo el título de ‘Los mejores proyectos culturales’, tendrá lugar el próximo miércoles, 29 de enero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, será inaugurado por Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales.

Desde el año 2014, y con carácter bienal, el Foro de la Cultura se erige como un espacio de encuentro para la reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. Durante las últimas tres ediciones, celebradas en Burgos, ha reunido en sus diferentes escenarios a más de 200 ponentes procedentes de 15 países, entre los que se encuentran prestigiosos humanistas e intelectuales de todo el mundo vinculados a la ciencia, la arquitectura, la ecología, la educación, la cultura, la política o la sociología. Además, la cita celebra extensiones en otras ciudades, como Madrid y París, y ha congregado a más de 30.000 espectadores en sus diferentes ediciones.

Los nuevos retos tecnológicos, la educación, el papel que juega la cultura para combatir la desigualdad y cómo puede influir en los cambios económicos, sociales, políticos y científicos son algunos de los asuntos que han protagonizado las diferentes mesas de debate y diálogos que se han celebrado a lo largo de las diferentes ediciones.

Caddy Adzuba, Zygmunt Bauman, María Blasco, Rafael Moneo, Gilles Lipovetski, Antonio López, Margarita Salas, Álex de la Iglesia, Aubrey de Grey, Christian Felber, David Cuartielles, Inger Enkvist, Saskia Sassen, José Guirao o Richard Stallman, entre otros, han formado parte de la cantera de ponentes protagonistas.

El Foro de la Cultura ha celebrado extensiones en Madrid, en el Espacio Fundación Telefónica y, el pasado mes de noviembre, impulsaba su proyección internacional con un programa en París. Bajo el lema ‘Fronteras del pensamiento’, el Foro invitaba, en la capital francesa, a disfrutar del diálogo entre una treintena de humanistas, intelectuales, pensadores y responsables de industrias e instituciones culturales franceses y españoles, del que se logró generar un espacio para el desarrollo de futuras relaciones de colaboración entre instituciones de ambos países.

El Foro de la Cultura incluye además en su programa un laboratorio ciudadano con talleres y sesiones colaborativas dirigidas a colectivos, asociaciones, instituciones o ciudadanos que deseen plantear y desarrollar iniciativas relacionadas con la ecología y el medio ambiente, la cultura, el urbanismo o la educación.

El Foro de la Cultura celebrará su cuarta edición entre los próximos 13 y 15 de noviembre en Burgos. Numerosos científicos, pensadores e intelectuales de todo el mundo se darán cita en el marco del Foro para reflexionar sobre uno de los grandes retos de nuestros días, el cambio climático.