El festival iuBento celebra con una misa y conciertos de rock, indie y rap el Año Jubilar de la Seo burgalesa

Tras más de un año en pandemia, poco a poco la sociedad española va recuperando su antigua normalidad. Sin embargo, lo vivido este sábado en los patios del Seminario de San José ha sido una auténtica novedad en la pastoral juvenil de la archidiócesis. «Iubento», un gran festival de música joven nacido a la luz del Año Jubilar de la Catedral, ha sido uno de los grandes eventos culturales desarrollados en los últimos meses en la ciudad en un entorno que ha garantizado la seguridad sanitaria de las más de 1.500 personas que a lo largo del día han desfilado por las instalaciones del Paseo del Empecinado. Todo, gracias a un equipo de voluntarios coordinados por la delegación diocesana de Infancia y Juventud, organizadora del acto, y con el respaldo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral.

«Iubento» se convierte desde hoy en una marca que pretende prolongarse a lo largo del tiempo y como un lugar donde pueden encontrarse jóvenes, en el que «se entremezclan la fe, la música, el arte y el testimonio cristiano», tal como expresa Óscar Moriana, delegado diocesano de Juventud. «Queremos que los jóvenes compartan la alegría de su experiencia como creyentes con los jóvenes, estén donde estén y sean como sean». Y todos ellos han tenido su espacio en este festival tan singular.

Festival de Música iuBento 2021Santiago Otero Ramiro





Por los patios del centro académico han desfilado a lo largo del día artistas locales, como Sioqué, otros conocidos en el panorama nacional, como Playa Cuberris, Kitai o Siloé, y otros artistas cristianos, como Not From This World o el rapero Grilex. Junto a ellos ha actuado también Grotesque, la agrupación burgalesa que formaba parte de la «sorpresa final» del festival. Además de los conciertos, también ha habido momentos de pequeños encuentros de los artistas con algunos de sus seguidores y espacios para el esparcimiento y la convivencia con la compra venta de comida y objetos de merchandising, todo ello sin olvidar la celebración de la eucaristía en la Catedral, con la que ha arrancado el festival.

«Jóvenes capaces de amar»

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El arzobispo, don Mario Iceta, que ha presidido la celebración, se ha felicitado por el desarrollo de «iuBento». Ha asegurando a los asistentes –que también han atravesado la Puerta Santa del Perdón– que un joven es «alguien con capacidad de amar», lamentando que haya «jóvenes viejunos que no aman y van a lo suyo». «Cuando la capacidad de amar se nubla, comienza la vejez», ha insistido.

Festival de Música iuBento 2021Santiago Otero Ramiro





Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El arzobispo ha revelado a los jóvenes que ser cristiano «es tener experiencia, haberse encontrado con Dios», «que orienta y transforma nuestra vida». «Él cuenta con tus carencias, con tus dramas y los míos, con nuestras debilidades, con lo feo de nuestra vida y hace su obra, cuenta contigo». Junto a ello, ha animado a los jóvenes a «vivir sirviendo a los demás», porque es ahí «donde comienza la alegría» y a dejar que Dios «sane nuestras podredumbres para poder transformar el mundo».