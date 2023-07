Feijóo se compromete a estudiar la apertura del Directo y a que Burgos sea nodo básico del Corredor Atlántico

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió hoy a volver a conectar la vía del tren Directo de Madrid-Aranda-Burgos y a dar una respuesta a la percepción del nudo básico de Villafría en el Corredor Atlántico.

Feijóo manifestó que la palabra de un político, más en una campaña electoral, tiene que tener un valor y “no decir cosas no estudiadas”, por lo que afirmó que, de llegar al Gobierno, se compromete a dar una respuesta antes de que finalice el año sobre ambos asuntos, demandados en Burgos a través de concentraciones en la calle.

Aunque reconoció que “no es fácil” modificar una planificación de la Unión Europea, también subrayó que “no es imposible” y adujó a su favor que cumple con el compromiso de lucha contra el cambio climático, de manera que evitaría más emisiones de C02, y abarataría el transporte.

“Hay que estudiar reponer la conectividad, ver tráficos, estudiar la demanda y tomar una decisión”, argumentó para lo que se comprometió a dar una respuesta este año en relación a que Burgos cuente como nudo básico en el Corredor Atlántico.

No obstante, afirmó que lo importante es conseguir mercancías, más que discutir la terminología, porque añadió que si hay tráfico la infraestructura se potencia y se implementa. “No me atrevo a dar una respuesta definitiva pero lo vamos a estudiar para que no haya zonas del territorio sin cubrir, las mercancías se tienen que poder sacar y entrar. Lo importantes son los tráficos lo demás no es tan relevante”, arguyó.

Feijóo afirmó que no entendió “muy bien” que desde 2011 por la caída de un puente se haya perdido conectividad ferroviaria directa entre Madrid-Aranda-Burgos y subrayó que se llevan siete estudios informativos, por lo que advirtió que cuando el Ministerio no quiere hacer una obra se realizan esos trabajos.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este proyecto, confió en que antes de terminar el año se pueda decir a Burgos y a Aranda cómo se va a reponer la conectividad del Tren Directo.

Precisamente, recientemente cerca de 20.000 personas salieron a la calle en Burgos para exigir respeto y futuro al no haberse incluido Burgos como nodo básico en el Corredor Atlántico Ferroviario a pesar de que el Centro Logístico de Burgos es el más importante de Castilla y León.

Feijóo manifestó que como presidente de Galicia ha trabajado en la necesidad de que España crezca de una forma homogénea, afirmó que el corredor del Mediterráneo es imprescindible para sacar las mercancías desde Algeciras hasta Cataluña, pero también estimó básico que el Norte de Portugal este unido a Castilla y León, Galicia y Cornisa Cantábrica y sacar las mercancías por la parte central.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Ese corredor hemos de hacerlo, no fue fácil que entrara en corredores prioritarios de la UE, lo consiguió Rajoy, pero los proyectos están semiparados y no son competitivos”, señaló.