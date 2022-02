La familia residente en Miranda de Ebro del marinero ghanés fallecido en el naufragio está "destrozada"

El pastor de la Iglesia Redimida de Dios en Miranda de Ebro (Burgos), Christopher Ogunwale, ha afirmado que la familia de Apaanah Pelungo, el único marinero de origen ghanés fallecido en el naufragio del Villa Pitanxo que residía en el municipio burgalés, está destrozada por la muerte de su familiar, al que ha definido como un hombre "muy generoso" que "vivía por los demás".

Según ha explicado, la mujer del fallecido, que lleva diez meses afincada en la localidad burgalesa con dos de sus hijos, está a punto de dar a luz un tercero, y "se desmayó" al confirmarse la noticia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ogunwale, que se ha convertido en portavoz de la familia, ha recordado que el fallecido llevaba residiendo en Miranda de Ebro unos nueve años, y que no fue hasta el año pasado cuando pudo reagrupar a su familia.

Apaanah, ha explicado, trabajaba en una empresa de fundición, pero uno de sus compañeros, Michael, desaparecido en este naufragio, fue el que le convenció para embarcarse con él para mejorar su situación económica. Al igual que muchos de sus compatriotas, los dos tenían experiencia en la pesca.

El pastor ha descrito a Apaanah como "un hombre muy generoso" que "vivía por los demás" y "no estaba pensando en él". Además de mantener a su mujer y sus hijos, ayudaba a su familia de Ghana.

La mujer del fallecido, Rose Obuadey, visiblemente afectada, ha explicado por boca de Christopher Ogunwale que vio la noticia el pasado miércoles en televisión, pero como no habla castellano no pudo calibrar el alcance de la misma, por lo que llamó a sus hijos para tratar de saber qué estaba sucediendo, que le dijeron que no sabían "nada".

Ogunwale dice que se le guardó la información "por su bien", pero el pasado viernes se confirmó el fallecimiento de su marido, por lo que fue trasladada a comisaría para realizar unos trámites y sufrió un desmayó, con lo que tuvo que ser trasladada al hospital, donde permaneció ingresada hasta el día siguiente.

Delico Kobina Apanaah, hermano mayor del fallecido, ha dicho que era "el más amado, el más noble" de todos sus hermanos, que estaba siempre "para ayudar, para atender las necesidades" de la familia.

El cuerpo sin vida de Apaanah Pelungo llegó ayer al tanatorio El Crucero de Miranda de Ebro. A las diez horas de este jueves se celebrará un responso y después recibirá sepultura en el cementerio de Bardauri de esta localidad burgalesa.

El Ayuntamiento de Miranda convoca un minuto de silencio



El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) ha convocado este jueves, 24 de febrero, a las 12.00 horas un minuto de silencio para mostrar el pesar de la ciudad y las condolencias por los marineros residentes en el municipio víctimas del naufragio del barco Villa de Pitanxo en Terranova (Canadá).

Según han informado fuentes del Consistorio mirandés en un comunicado recogido por Europa Press, quieren trasladar de esta manera las condolencias a familiares y amigos de los dos marineros residentes en Miranda que se encontraban en el barco pesquero gallego cuando naufragó el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova.

Se trata del fallecido Pelungo Zure Apaanah, cuyo cadáver ya ha sido repatriado a España, y el desaparecido Michael Tetteh, ambos de origen ghanés y que vivían desde hace años en Miranda de Ebro.

La familia de Apaanah, concretamente su mujer que actualmente se encuentra embarazada y dos de sus hijos, también residían en la localidad burgalesa desde hace diez meses, cuando pudieron reunirse con el fallecido.

El pesquero se hundió el pasado martes con 24 tripulantes, de los que sólo tres lograron sobrevivir, mientras el resto de la tripulación se encuentra fallecida o desaparecida.