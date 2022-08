Fallece el sacerdote burgalés Santiago del Cura

El eminente teólogo español, Santiago del Cura, designado por el Papa como miembro de la Comisión para el Estudio del Diaconado Femenino, dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha fallecido a los 74 años.

La Archidiócesis de Burgos (España), a la que pertenecía, lo recuerda como "uno de los grandes referentes de la reflexión teológica española".

Del Cura pertenecía a la Comisión Teológica Internacional (1997-2009) y había ejercido su labor docente en la Facultad de Teología del Norte de España, de la que también fue su decano y presidente

El sacerdote español se doctoró en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue miembro de la Comisión Asesora de la Conferencia Episcopal Española (1987-2012) y socio ordinario de la Pontificia Academia de Teología desde 2007.

Entre las materias que impartió, se encuentran las asignaturas de 'Misterio de Dios (Dios Uno y Trino)', Escatología y Sacramento del Orden. Su tesis doctoral versó sobre la disposición del Concilio IV de Letrán que estableció que "nadie puede consagrar la Eucaristía sin ser sacerdote ordenado".

La Comisión para el Estudio del Diaconado Femenino fue instaurada por primera vez por el Papa Francisco en agosto de 2016. En el mes de mayo de 2019, el Papa Francisco dio cuenta de los resultados de sus trabajos a la vuelta de su viaje apostólico a Rumanía.

El Papa aseguró entonces: "Lo fundamental es que no hay certeza de que fuese una ordenación con la misma forma y la misma finalidad de la ordenación masculina. Algunos dicen que hay duda. Sigamos adelante a estudiar. No tengo miedo al estudio, pero hasta este momento no va".

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado