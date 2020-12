FAE y la Asociación de Hosteleros de Burgos impulsan la campaña 'bonocena' para mantener las cenas navideñas

La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos se unen para poner en marcha la campaña 'bonocena', una propuesta con la que se pretende mantener las tradicionales cenas navideñas de empresa, a pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia. Además esta iniciativa busca ser un apoyo al sector hostelero dadas la situación actual.

El presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente, acompañado por el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Fernando de la Varga, presentaron esta campaña ante los medios de comunicación, invitando a los empresarios a unirse a ella y a ser "solidarios" manteniendo de esta forma una "tradición" como es la de estas celebraciones de empresa.

Estos bonos, con valores de 30 o 50 euros, pueden canjearse por comidas o cenas en cualquiera de los establecimientos de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos (FHBU). Además, debido a las restricciones, se podrá utilizar no solo para consumir en el establecimiento, sino también para el servicio de comida a domicilio. La iniciativa se llevará a cabo también en la localidades burgalesas de Miranda de Ebro y Aranda de Duero, y permanecerá abierta hasta el próximo 28 de febrero de 2021, incluido.

Podrán adquirirse directamente en las oficinas de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, la Asociación de Hostelería Altamira de Miranda de Ebro y en la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera. Además, tal y como señalaron ambos presidentes no existe ningún límite.

Por otro lado, aquellas empresas que no hubieran consumido los 'bonocenas' tendrán la posibilidad de devolverlos hasta el 31 de marzo de 2021 en las oficinas de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, que reintegrará el importe de los mismos, exclusivamente a las empresas que los hubieran adquirido. Sin embargo, no se aceptarán devoluciones de 'bonocenas' de usuarios que no los hubieran adquirido.

En la página web hosteleria.faeburgos.org puede verse el listado completo de establecimientos adheridos a esta campaña, así como a través del código QR situado en el reverso del bono. El presidente de la Federación de Hosteleros Fernando de la Varga invitó también a todos aquellos establecimientos que no formen parte de FAE y quieran adherirse a la iniciativa a hacerlo en las próximas 48 horas.

Asimismo señaló que no solo los empresarios pueden adquirir estos bonos, sino también las instituciones y personas particulares que quieran tener ese detalle. En este punto recordó que las comidas y cenas de navidad suponen un "impacto importante" para la hostelería, llegando a suponer incluso el 20 o 25 por ciento de la economía de ese establecimiento de todo el año.

"Considero que va a haber una altísima participación", aseguró, recordando que un bar "no es solo servir una caña", sino que se trata de una industria. Por su parte, Benavente hizo un llamamiento a los empresarios y burgaleses a participar con esta acción, con el fin de "ayudar a un sector que está sufriendo mucho".