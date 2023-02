Expertos en energía destacan las “enormes ventajas” de la constitución de comunidades energéticas locales

Expertos en energía han puesto hoy de manifiesto en Burgos “las enormes ventajas” que tanto empresas como particulares pueden desarrollar a lo largo del tiempo, “con un considerable ahorro en costes energéticos” si constituyen una comunidad energética local. Una realidad “incipiente”, que ya valoran muchos polígonos industriales españoles, y que reúne hoy a más de medio centenar de empresarios y responsables de empresas en la jornada Jornada Herramientas digitales innovadoras para la constitución de comunidades energéticas locales’, impulsada desde ITCL Centro Tecnológico dentro de las actividades Centratec, apoyadas por el Instituto de Competitividad de la Junta de Castilla y León.

La sede de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar ha acogido una jornada en la que, César Merino, responsable de Energía y Market manager for R&D and external partnerships at ITCL Centro Tecnológico, ha podido explicar los los pormenores de la constitución de comunidades energéticas locales y la realidad por la que pasan, acompañado de responsables de las empresas participantes en la jornada, Aduriz, Capital Energy y Senda, entre otros.

Así, se recordó cómo la estrategia de la UE para reformar el mercado europeo de la electricidad reconoce y promueve el derecho de los consumidores a generar, vender y compartir su propia electricidad en “comunidades de energía”. Según estimaciones de la Comisión Europea, en 2030 más de 100 GW de energía eólica y solar podrían ser propiedad de las comunidades energéticas, lo que corresponde aproximadamente el 20 por ciento del total de capacidades eólicas y solares instaladas.

Se estima que en 2050 alrededor de la mitad de los ciudadanos de la UE podrían generar su propia electricidad a partir de EERR, y alrededor del 37 por ciento de esta energía provendría de comunidades energéticas. Una realidad “aún lejana”, pero en la que ya trabajan empresas como las que hoy se han reunido en el Polígono de Villalonquéjar para explorar alternativas al aumento de costes de energía y en una clara apuesta “por una energía más limpia y menos contaminante”.

Ahorros y ventajas

Luis Molano, responsable de Senda, una empresa lanzadera especializada en el desarrollo y lanzamiento de comunidades energéticas, aseveró que “ya existen experiencias” en este sentido “donde ya se produce un ahorro efectivo” tanto en el ámbito industrial, como en el residencial/ciudadano. “Ahora aprovechamos superficies que están en un polígono industrial para que se beneficien tanto las propias empresas como los vecinos del entorno”, añadió al explicar cómo esa nueva “gestión energética” ya está seduciendo a muchas empresas de la región.

De forma paralela, los presentes explicaron cómo existen distintas vías de apoyo y subvenciones públicas a las que acogerse para poder implementar ese trabajo tecnológico y de mejora que redunda en una reducción de costes energéticos.

Experiencia y casos de éxito

Medio centenar de empresas participan de un encuentro dirigido a pymes, grandes corporaciones, ayuntamientos, asociaciones y ciudadanos en general. Al mismo ha asistido el delegado de la Junta de Castilla y León, Roberto Sáiz, quien destaca “la gran importancia·” que tienen los centros tecnológicos en “esa transferencia de conocimiento en materia energética, entre otros” a las empresas grandes y pequeñas. Le acompaña Virginia Santamaría, directora territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) en Burgos, en un foro que busca aclarar conceptos y plantear las posibilidades reales de este prometedor sistema de creación y gestión de energía.

La jornada cuenta con David González, responsable del Área de Energía de ITCL Centro Tecnológico, quien aborda los retos tecnológicos y las herramientas digitales innovadoras para la creación y gestión de estas comunidades. Además, Francisco Javier Gallardo, jefe de producto en Capital Energy, da a conocer las perspectivas de mercado y la ejecución de instalación y compra/venta de energía que existen.

Por último, el CEO de Electra Aduriz, Ángel Martínez, habla de las comunidades energéticas desde el punto de vista de la gestión y la distribución. Tras ello, se presentan dos casos de éxito empresarial en el campo de las comunidades energéticas: la instalación fotovoltaica para autoconsumo, de la mano de Jesús Moradillo, gerente en MOLIFIBRA, y la gran instalación fotovoltaica para comunidad energética, por parte de Jan Mazac, director de Proyectos en Accolade.